研发频传捷报 新冠疫苗何时才能用上

连续两天两款新冠疫苗获批进入临床、全球首款进入二期……国内新冠疫苗研发捷报频传。4月14日，国务院举行发布会介绍疫苗研制等相关情况。疫苗研发进展迅速，何时才能够使用新冠疫苗呢？科技部社会发展科技司司长吴远彬表示，疫苗研发过程复杂，尽管处于应急需求，但还是要保证安全性，完成三期临床试验，根据试验结果确定是否使用。

全球首个临床二期

对于我国疫苗研发的进展，吴远彬介绍称，目前已经有3个疫苗获批进入临床试验。

“其中陈薇院士团队的腺病毒载体疫苗首个获批进入临床研究，已于3月底完成了一期临床试验受试者的接种工作，并于4月9日开始招募二期临床试验志愿者，这是全球首个启动二期临床研究的新冠疫苗品种。”吴远彬说。

3月16日陈薇团队开启一期临床试验，至今还不满一个月，进展为何如此之快？中国工程院院士王军志指出，疫苗审批过程中很多研发的步骤由串联改为并联，研审联动，滚动提交研发材料，随交随审随评。在标准不降低的前提下，通过无缝衔接，大大提高了研发的效率和审评的效率，都做到最大化，所以速度快。

美国宾夕法尼亚大学医学院副教授张洪涛认为，理论上来说，一期临床试验要观察疫苗的安全性，一般要至少半年到一年时间去确认短期、长期没有安全问题；然后，再开始二期临床试验。但是现在因为时间比较紧迫，一期临床看到没有明显的毒副作用，同时就开展二期临床了。

“这并不是一个很理想的时间表，但是理想的时间表现在是没有的，实现不了。”张洪涛说，以前的疫苗花费数年才最终问世，现在快速进入二期临床试验的做法在压缩新冠疫苗研发的时间。

而就在4月12日，国家药监局批准了中国生物武汉生物制品研究所和中国科学院武汉病毒研究所联合申请的新冠病毒灭活疫苗，进入了临床试验。

4月13日，北京科兴中维生物技术有限公司研制的灭活疫苗也被批准开展临床试验。公开资料显示，科兴控股曾在SARS疫情期间研制出疫苗。

据北京商报记者不完全统计，目前国内还有智飞生物、康泰生物、复星医药、贝达药业、冠昊生物、沃森生物、华兰生物、长春高新、步长制药及赛升制药共10个企业正在推进新冠疫苗研发。

在中国以外，目前全球范围内还有美国的Moderna公司和Inovio公司也开展了新冠疫苗的临床试验。截至2020年4月8日，《自然》（Nature）的统计显示，全球新冠疫苗有115种候选疫苗，其中78个项目确认在研。

多类技术疫苗准备进临床

据了解，国内科研攻关组目前共布局了病毒的灭活疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗还有腺病毒载体疫苗、减毒流感病毒载体疫苗5条技术路线。

“新批准的这两个疫苗均属于新冠病毒灭活疫苗。”王军志说。

对于灭活疫苗接连取得突破的原因，吴远彬介绍称：“灭活疫苗生产工艺相对比较成熟，质量标准可控，保护的范围也比较广泛，同时也具有国际通行的关于安全性和有效性的评判标准。”

王军志也指出：“我国在研发并已上市的疫苗中，灭活疫苗的基础比较好，比如我国有甲型H1N1流感灭活疫苗、甲型肝炎灭活疫苗、EV71手足口病灭活疫苗，还有Sabin株IPV脊灰疫苗，都是灭活疫苗。”

对于其他几条技术路线的疫苗，吴远彬表示：“也在加快推进。”

具体来看，减毒流感病毒载体疫苗已经完成疫苗毒株的构建和质检方法的建立，正在进行质量工艺研究和质量鉴定，中试生产、动物攻毒实验和安全性评价实验也在同期开展；重组蛋白疫苗已经完成了毒种的构建，正在开展细胞和毒种鉴定和遗传稳定性考察、动物攻毒实验和安全性评价实验；核酸疫苗方面，也进入到动物有效性和安全性评价的研究阶段，并同步开展临床样品的制备和质量的检定工作。

“经过初步分析和安排，上述技术路线的疫苗预计将于4、5月陆续申报临床试验。”吴远彬说。

对于进入临床试验的标准，王军志介绍称，在安全性、有效性的相关动物实验等要按照相关法规和技术要求全部完成，其中包括急性毒性实验、重复毒性实验、免疫原性实验，甚至是动物攻毒保护实验，这些实验都要符合要求，达到规定的要求，才能够批准上临床。

生产上市还有时日

新冠疫苗何时才能使用呢？吴远彬回应称：“疫苗研发尽管是应急项目，还是特别强调科学性、程序性，所以目前我国研发最快的，像腺病毒载体疫苗已经启动二期临床试验，还要进行三期的临床试验，将根据临床试验的结果才能够最后确定是否进行使用。”

实际上，临床试验流程非常复杂。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友曾说，即使特事特办，完成三期临床试验最后得出结论疫苗有效，最短也需要6个月的时间：一期要做安全性试验，最短不少于20天；二期测试疫苗接种的程序，志愿者招募完成最短需要一个月；三期评估疫苗的有效性，最短也要3-5个月不等。

具体来看，“一般来说，临床试验分为三期”。王军志表示，一期临床试验重点观察使用的安全性，人数规模相对比较小，通常在数十人或100人左右；二期临床则会扩大样本量和目标人群，目的是为了对疫苗在人群中初步的有效性和安全性的结果进一步进行确认，并且确定免疫程序和免疫剂量，人数为几百人甚至更多。

“值得注意的是，一期二期临床试验都是由健康志愿者，相对比较容易募集，根据不同的免疫程序、不同的方案，大概需要几个月的时间。”王军志指出，真正确定疫苗的有效性是三期临床，三期临床样本量通常需要成千上万人。

“而且对于一般的传染病，一般要观察一个流行周期来确定它对易感人群的保护率。”王军志说。而新冠病毒的第一个流行周期还正处于过程中。

此外，临床试验通过后，还有大规模生产、上市等流程，北京大学公共卫生学院宁毅教授认为：“疫苗从研制到上市最快也要6个月，8月前疫苗成功开发的可能性为‘零’。”

清华大学药学院院长、全球健康药物研发中心（GHDDI）主任丁胜则表示：“能够被使用最快也是明年的事，乐观估计是12个月到18个月。疫苗还需要进行安全性和有效性评价试验，上市使用至少得明年。”（记者 陶凤 常蕾）