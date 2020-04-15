火灾中超过60%丧生者死于烟雾 专家提醒：警惕火场中的“隐形杀手”

应急管理部副部长周学文4月9日在国新办发布会上说，从历年春季火灾发生规律看，1至4月华北、西北、华东、华南、西南地区森林火险等级比较高，进入5月份，东北、内蒙古林区防火形势最为严峻，春防压力将进一步加大。必须时刻绷紧安全这根弦，坚决遏制重特大森林草原火灾和群死群伤事故。

3月底在四川凉山州西昌市突发的森林火灾，造成了重大的生命、财产损失，而火灾带来的健康伤害也引起了人们的关注。3月30日下午，伴随森林火灾，大量浓烟顺风飘进了西昌城区。全城被一层黄色烟雾笼罩，有居民表示烟雾弥漫，影响正常呼吸。

另据外媒报道，有研究报告显示，在2019—2020年度夏季，肆虐澳大利亚东部的森林大火烟雾造成417人死亡，1124例因心血管疾病住院和2027例呼吸系统疾病，以及1305例哮喘急诊报告。

火魔“凶神恶煞”，“烟魔”害起人来更是“肆无忌惮”。火灾烟雾为何会引起死亡风险？吸入火灾烟雾会引发哪些疾病伤害人体健康？遇到火灾时该如何尽量减少烟雾对身体的伤害？

浓烟才是夺人生命的第一杀手

在众多火灾案例中，熊熊大火往往不是“烧死”人的直接武器，大火产生的浓烟才是夺人生命的第一杀手。四川省肿瘤医院安全保卫部部长李琦智表示，在火灾中丧生的人，有超过60%是死于烟雾，烟雾的危害主要来自于它的毒性及其里面的小粒子烟尘。

“火灾毒雾中含有一氧化碳、二氧化碳、氰化氢、丙烯醛、烟雾以及砷化氢、苯、溴化氢、双光气、路易氏气、芥子气等有毒气体。”李琦智说，一氧化碳中毒是浓烟致命的主要毒性。

李琦智说，当空气中一氧化碳含量为1.3%时，人呼吸数次便会昏迷，几分钟内便可引起死亡，而常见建筑材料燃烧产生的一氧化碳含量就高达2.5%。另外还有一些材料，如聚氯乙烯、尼龙、羊毛、理绸等纤维类物品燃烧时能产生剧毒气体，对人的威胁更大。

我们常说“火势迅猛”，但其实烟雾的蔓延速度远超过火势蔓延。“烟雾可以说无孔不入，其蔓延速度超过火的5倍，一楼起火，十几秒钟，十楼就烟雾弥漫，可能就引起人窒息死亡。”李琦智说，烟雾的流动方向就是火势蔓延的途径，温度极高的浓烟，在2分钟内就可形成烈火，而且对相距很远的人也能构成生命威胁。

不在火场中心也可能呼吸道受损

西昌山火发生后，大量黄烟笼罩在城区，虽然大火与市区有一定距离，但大火中的那些有毒气体早已经对城市里人们的健康“摩拳擦掌”。

四川省肿瘤医院胸外科二病区主任、四川省抗癌协会肿瘤防治科普委员会主任委员庄翔说，人体吸入大火产生的有毒气体后，可能引起支气管炎、哮喘，严重时出现化学性肺炎、肺间质性或肺泡性肺水肿等疾病，患者可出现流泪、咽痛、胸痛、气短、咳嗽、心悸、泡沫痰、血性痰、呼吸困难、发绀等症状，严重者可进展为急性呼吸窘迫综合征（ARDS），甚至造成死亡。

“这是火场中浓烟和气体导致的人体吸入性损伤。”庄翔介绍，吸入性损伤就是指热空气、蒸气、烟雾、有害气体、挥发性化学物质中某些化学成分被人体吸入造成的呼吸道、肺实质损伤，以及毒性气体和物质吸入引起的全身性化学中毒。

庄翔说，轻度吸入性损伤多限于口鼻腔和咽部，临床可见含炭粒的痰液，口腔红肿、时有水泡，喉部常有轻微疼痛和干燥感；中度吸入性损伤主要侵及咽、喉和气管，常伴有声音嘶哑，上呼吸道发红、水肿；重度吸入性损伤往往伤及支气管、细支气管和肺泡，产生气道黏膜脱落、肺水肿、肺不张等现象，出现严重的呼吸困难。

“此外，由于烟雾导致缺氧和血管收缩，对于已有呼吸系统和心血管系统的慢性疾病患者，如慢支炎、肺心病等患者，可以诱发原有疾病的急性发作，导致哮喘、呼吸困难、心衰，甚至威胁生命。”庄翔说。

当发生火灾时，与如此凶狠的“烟魔”对手狭路相逢，我们“打不过但躲得起”。“保持冷静，不要盲目出逃，先分辨火源方位及有毒烟雾流动方向，避开烟雾浓度高的区域，向火源的上风方向转移。”李琦智说，转移时用一定厚度的湿毛巾捂住口鼻，在静止或穿过浓烟时要尽量使身体贴近地面。

李琦智说，在室内首先要做到与烟雾隔离，立即关闭与有毒烟雾区域相连的门窗，用软布将缝隙填实，同时打开和外界非烟雾区相通的通道，使室内保持有足够的氧气。然后再向窗外发出求救信号等待救援，或用绳索紧拴在窗框、暖气管、铁栏杆等固定物上，用毛巾、布条等保护手心，顺绳滑下或下到未着火的楼层脱离险境。（陶玉祥 本报记者 盛 利）