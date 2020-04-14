内科主任王丽娟：随叫随到的防疫“急先锋”

1月21日下午, 深圳远东妇产医院内科主任王丽娟与远东医院各职能部门相关领导一起参加“广东省新型冠状病毒感染肺炎——医院感染预防与控制工作视频培训会议”。作为内科科室负责人,王丽娟成为了远东医院防疫工作中的“急先锋”。

开完视频会议的第二天，王丽娟在科室进行了疫情相关的院感培训。之后，她又按照院领导指示,负责组建预检分诊小组,通过在远东医院大门口设立预检分诊,对出入深圳远东妇产医院的人员进行严格筛查与登记。

据王丽娟介绍,内科是直面“新冠”的前线科室。早在疫情初期,科室就已经多次组织大家学习相关知识,跟踪学习了新冠肺炎防治指南几次修改版,提高对疾病的认识,做到提早部署、提前培训,在思想上动员,专业上提升,防控上规范,全面参与到疫情的防控中。

王丽娟表示,询问流行病学史对于诊断传染病非常重要,有些情况下患者不主动提供,或者隐瞒,都是疫情扩散的危险因素。医院通过组建询问流行病学史的防线,能及时阻断疫情的进一步传播。从疫情暴发至今,经过王丽娟主任及其带领的预检分诊团队的排查,深圳远东妇产医院院内并未出现新冠肺炎或疑似患者。

2月8日,王丽娟正在家就餐时,突然手机铃声响了,电话那头传来医院总值班的通知说，病房有个患者发烧了,CT提示肺部有阴影,需要王丽娟参加会诊。

“当时我的第一反应是,会不会是新冠肺炎?”王丽娟称，早一刻确定，就给患者、家属、值班的工作人员多一分安全。疫情发生之时,正值春节假期,医护人员紧缺。那段时间,王丽娟作为一名经验丰富的内科专家 ,既要完成常规门诊病房工作,又要参与预检分诊等相关工作。即便是在医院暂停接诊的那段时间,她也随时待命,几乎24小时随叫随到。

自从疫情暴发,王丽娟时刻关注疫情的变化,还亲自动手制作了一个新冠肺炎统计表,每天都会为变化的数据而紧张激动。“前段时间,每每看到冰冷的疫情数据,我都会禁不住心底一沉。在人类发展的进程中,总会有这样的黑暗时刻,灾难以迅雷不及掩耳之势,挑战文明、摧毁秩序、破坏我们熟悉的美好、冲击我们心底的安静。但是我仍坚信,我们是社会主义国家,有着高度的政治自信,我们一定可以战胜疫情。” 王丽娟说。