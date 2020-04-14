最大限度减少非必要人员跨境流动

精准分类分级分区管理入境人员

记者从今天国务院联防联控机制举办的新闻发布会上获悉：目前对入境人员实行的是精准分类、分级分区的管理策略。

国家卫健委疾控局监察专员王斌介绍，近期新增的境外输入的确诊病例有入境当天就被发现和诊断的，但是主要的还是入境后在集中隔离医学观察期间发病并及时确诊和报告的。后者占到约70%。

据国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛介绍，疫情自毗邻国家输入的压力还在持续加大。为此，该局不断强化防控疫情输入的工作部署，最大限度减少非必要的人员跨境流动，禁止第三国人员从边境口岸出入境，严格控制签发各类边境地区出入境证件，限制旅游、探亲、访友等非必要的出入境活动。双方边民出入境人数较以往大幅下降，已下降了近九成。

发挥口岸第一道防线作用

目前中国东北方向以绥芬河口岸为代表的陆路口岸的境外疫情输入形势非常严峻。对此，王斌表示，当务之急就是要加强边境口岸地区的市县级医疗卫生机构防控能力建设，帮助他们切实发挥好第一道防线的作用。

据了解，国家卫健委近日组派工作组和专家组赶赴绥芬河。派出人员包括管理和感染、重症、呼吸等医疗专家，以及卫生应急、传染病控制、实验室检测等公共卫生专家。目前，他们正在会同当地做好防控和救治工作，严控疫情蔓延。国家卫健委将视疫情形势，根据需要及时调派力量，支援相关地方开展工作。

王斌表示，根据边境口岸城市疫情防控需要，国家也进一步协调医疗设备、检测试剂、相关实验室设备、防护物资等，帮助边境口岸城市提升防控能力。

加强出口医用物资监管

海关总署综合业务司司长金海介绍，根据世界各国新冠肺炎疫情的发展和各国抗击新冠肺炎的需要，越来越多中国企业生产的医疗物资源源不断走出国门。从4月1日到4月12日，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值165.6亿元。

医用物资质量安全直接关系人的生命健康，中国海关始终高度重视，采取有力措施加强出口医用物资的监管。据金海介绍，近期在口岸拦截非清单企业生产或者无医疗器械产品注册证书的医疗物资3300多万件，其中口罩3165万只、防护服50.9万套、新冠病毒检测试剂118.9万份、呼吸机677台、红外测温仪4.6万件。

（综合本报记者熊建 新华社记者屈婷、王鹏、朱超消息）