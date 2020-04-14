医患联手，不容易也会变容易

上午9点半，下夜班的我走在回宿舍的路上，好几天没见太阳，很享受阳光洒到身上的感觉。晨起给4床先生采血时，他问我：“8床采血吗？她是我爱人。”我说：“采，有什么要对阿姨说的话吗？为你转达，你快出院的消息肯定是她今天收到的最好的消息。”先生被我逗乐了：“不麻烦了，我微信说。”有时候很奇怪，不相熟的人之间，一个微笑就能让彼此十分亲切。

科里好多护士都是妈妈了，自从疫情暴发以来，为了避免交叉感染，都没有回过家。好多护士怕家人担心干脆就不告知。为了给患者解决生活日用品、餐饮、心理护理的问题，我们建了好几个群。各个时间段都会收到群里的消息：“3床爷爷有高血压病史各班关注按时服用降压药”“37床阿姨想要一次性内衣谁帮代买”“32床大叔有糖尿病麻烦营养食堂单独备一份糖餐”……发消息的都是在上班的护士，帮忙解决问题的是下班休息的护士。

跟我们一起作战的还有患者，院里给每个病房配了饮水机，满满的桶装水需要两个护士一起抬。有次正当我们准备把水抬上饮水机时，23床的姐姐说：我来。她竟然自己扛上去了，还笑着说：“我发现护士都很苗条，是累的吧？”同病房的阿姨说：“她们很辛苦，常熬夜，又危险。”谢谢你们的理解与帮助，我们不容易，你们更不容易，只要我们联手抗疫，这些不容易都会成为容易。

身在一线，家属就是坚实的后盾。儿子的班主任不知怎么知道我是一线的医护人员，在线上组织全班同学发视频，要给我一个惊喜。我打开链接一看，是全班小朋友对我们一线医护人员的祝福鼓舞视频的剪辑。稚嫩的声声祝福，激励着我们。他们本是游戏的童年，但是特殊时期就如大人一样坚强面对。坚持一下，熬过这段时间，我们就会守得云开见月明了。

在生命面前人人平等，面对病毒，害怕是本能，而让我们不畏艰险迎难而上是意志。对我们这个职业，在疫情面前退缩就如战士在战场上逃跑一样，是职业的耻辱。自古以来，中华民族在遭遇大灾大难时，中华儿女就会迅速拧成一股绳，全民作战，每次都会战无不胜，攻无不克。

（戴 欣整理）