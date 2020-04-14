上战场，站好最后一班岗

进入4月，赵斌就要退休了。

传好手中的接力棒，过一过放马南山的生活，本是他的向往。然而，新冠肺炎疫情突至，作为参加过2003年抗击SARS的老兵，北京积水潭医院急诊科主任赵斌又一次冲锋在前。

1月25日，大年初一，赵斌被推选为发热门诊及新冠肺炎防治临床工作组组长。这对于他来说并不陌生，因为在17年前抗击SARS时他也曾负责协调工作。

要加强新冠肺炎患者救治工作，提升医务人员诊疗水平，更好地开展疫情防控，“战前”培训极其重要。在进入发热门诊这个“战场”前，赵斌对发热门诊全员进行培训，细致解读新冠肺炎诊疗方案，同时鼓舞士气，号召全员把疫情防控工作作为当前核心任务，做到慎之又慎、细之又细、实之又实。

虽然团队中的医生业务能力出众，但是参加过2003年抗击非典疫情的只有一位，护士中也有很多人没有经历过非典，团队治疗传染病的经验方面还有所欠缺。因此在培训过程中，除了解读指南、防护服穿脱等内容，赵斌也很注重临床实操经验的分享。

不久前，北京积水潭医院新街口院区有一位因发热就诊的病人。这位病人从发烧门诊筛查完以后，因不像疑似新冠肺炎患者而来到急诊就诊。但是病人持续高烧、白细胞下降。为了谨慎起见，急诊医生又把患者的咽拭子检测送到发热门诊，同时再次详细地询问了一遍流行病学史，没有发现任何蛛丝马迹与新冠肺炎有关系。

虽然患者两次核酸检测均为阴性，但是为了防止漏诊误诊，赵斌组织了包括放射科、呼吸科等相关专家参与的全院会诊。“在拍板是与不是，或者这个病人是收入院治疗还是回家的问题，需要一个人站出来，作为这次疫情临床治疗工作的负责人，我必须承担责任。”经过讨论，最终赵斌决定将患者收入院。

“作为一个临床医生，不能放弃既往诊断疾病、鉴别疾病的经验，也不能机械地按照标准来判断，否则只能分辨出黑白分明的疾病。而在这次疫情中，非黑即白的病例并是不很多，大部分病例处于两者之间的灰色地带，怎么办？”赵斌强调询问流行病学史和CT诊断的重要性，认为结合流行病学史和胸部影像学来判断患者是否为疑似，对诊断有很大帮助。

“对于初上战场的年轻医生，内心会有恐惧情绪，一个是恐惧感染，一个是恐惧死亡。所以在传授专业知识和临床经验的同时，也要关注大家的心理健康，为他们打气。”他说。

这期间，赵斌每天都和大家沟通，了解每一名医护人员的动态。他还组织医护人员写工作感悟，希望通过这种形式一方面缓解大家心里的焦虑，另一方面也可以反馈各自需求和心声。比如，有医护人员反映了发热门诊的取暖问题，马上电暖气就配备了，暖宝宝也发下来了。

赵斌说：“能够参加这么一场‘战争’，对每一名医护人员来说都是不可多得的财富，这段经历会永远留在记忆中，会让我们对生命有更深的感悟。”