城市是各种资源和要素最集中的地方，是人们生产生活的主要承载地。随着经济社会快速发展，城市面临的不确定性风险不断增加，特别是重大公共卫生事件会对城市生产生活带来重大影响。习近平总书记强调：“要着力完善城市治理体系和城乡基层治理体系，树立‘全周期管理’意识，努力探索超大城市现代化治理新路子。”城市治理应以此次疫情大考为契机，根据新形势、新要求不断提高城市应对重大公共卫生事件能力，努力增强城市发展韧性。

城市发展韧性主要表现为城市在各种慢性压力和急性冲击下生存、恢复、适应和不断发展的能力。其中，急性冲击是指对城市造成严重威胁的突发性事件，如传染性疾病、洪水、高温热浪、火灾、地震、危险品事故等，新冠肺炎疫情就是一种典型的急性冲击。慢性压力是指长期影响城市可持续发展的因素，如基础设施不足或老化、贫困、水或空气污染等。我们可以通过科学评估城市应对重大公共卫生事件的水平，综合制定相应措施，补齐城市规划和治理短板，提升应对能力和水平，保障城市居民生命安全和身体健康。提高城市应对重大公共卫生事件能力，增强城市发展韧性，需要把握以下几个方面。

注重整体性系统性。现在，重大公共卫生事件的复杂性和关联性越来越强，应对此类事件要强化整体思维、系统思维。建立集中统一高效的领导指挥体系，明确应急管理部门的职责和权限，赋予公共卫生应急机构与其职责相匹配的管辖权和处置权。在制定整体应急管理方案和流程的基础上，加强各部门之间的协调合作，运用现代信息技术和管理方式构建跨部门的协调合作机制，促进不同部门之间信息、技术、资源的整合、互补、共享。加强不同层级、不同区域政府间的沟通和联动，形成公共卫生事件治理网络，提升重大公共卫生事件的应对处置效率。同时，及时总结经验，补齐城市规划、部门协作、基层治理、社区群众动员等方面的短板，不断完善公共卫生事件应急管理方案和流程。

建立健全长效机制。科学评估城市应对公共卫生事件的能力和水平，建立风险评估和监测机制，及时发现潜在公共卫生问题，因地制宜，从预防、准备、应对和恢复发展等方面综合考虑，形成应对公共卫生事件的长效机制，确保城市遭遇重大公共卫生事件时能有效应对。科学合理的长效机制必须坚持与时俱进、动态调整，根据居民需求以及基础设施、信息技术的支撑能力，定期调整完善城市应对公共卫生事件的标准和规则，更加精准对接实践需求。

广泛发动社会力量。这次疫情防控充分证明，广泛发动社会力量积极参与防控，是有效遏制疫情蔓延的关键所在。在城市治理中，广泛发动社会力量，拓宽群众参与城市治理的渠道，具有十分重要的意义。应对重大公共卫生事件，需要增强公众的防护意识和能力，实现从被动应对向积极主动预防转变。在处置重大公共卫生事件的过程中，可以利用现代信息技术和媒体平台广泛征集公众意见，跟踪了解居民在防护、救治、生活物资保障等方面的需求以及社会经济活动恢复面临的问题等，着力解决群众最关心最迫切的问题，最大程度争取社会公众的支持与配合。

强化应急物资保障。各级政府需要强化应对突发公共卫生事件的物资及其生产能力保障。根据城市人口数量、现有物资保障水平等因素，科学合理预测规划医疗救治需要的防护物资、床位、医疗设备等的数量以及保障居民正常生活的物资数量。在摸清城市应急物资的基础上，根据平战结合的思路，规划好多种医疗物资和专业人力资源的补充途径和保障方式，以备不时之需。还要构建标准统一、环节简化、多渠道供需对接的物资储备、转运和分配体系，提升物资保障效能。

（作者单位：国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 09 版）