在大战大考砺炼中成长

在防控新冠肺炎疫情这场严峻斗争中，广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，充分发挥了先锋模范作用。同时，他们在一线经受淬炼，政治上得到洗礼，能力上得到提升，赢得了广大群众的认可。今天本版选取4名在抗疫一线表现突出的党员、干部，讲述他们在大战大考砺炼中成长的故事。

——编 者

武汉市新洲区仓埠街道凉亭村党支部书记孙焱生——

当好村里的“主心骨”

本报记者 江 琳

机器轰隆隆推过土地，离武汉城区20公里的新洲区仓埠街道凉亭村里，30多亩地上3000多棵橘柚、黄桃陆续栽种完毕。这个自疫情发生以来“零疑似、零确诊”的村子，春耕已忙碌起来。“4月5日，星期日，果树已全部种下……”村党支部书记孙焱生，在日记本上记录当天情况。

疫情发生后，孙焱生组织发动村里党员干部入户排查：一边排查，一边宣传政策，同步建村微信群。两天下来，不仅全村排查完毕，村里的9个卡口全部封控，村里微信群也建起来了。

1月24日，大年三十一大早，村民孙轶鹏被屋外广播声吵醒：“为了你和家人的健康，春节不出门、不串门……”往外一看，原来是孙焱生在车上安了个大喇叭，沿着村里主干道来回喊话。“那段时间，一天能听上七八遍。”孙轶鹏记忆犹新。

一开始，有些村民认为疫情发生在城区，离得远不碍事。孙焱生带着巡逻队，满村排查，一遍遍劝阻。“怎么不戴口罩？”孙焱生发现不少村民出门没戴口罩。村民无奈：“这情况实在买不到口罩。”孙焱生四处求援，想方设法找来5000只口罩，全部下发给村民。

疫情期间，两名村民先后发烧，前往医院就诊。在这期间，需要对他们家里进行消毒。“谁去？”孙焱生二话不说，穿上防护服，带上消毒装备，主动担起任务。“当时大家都怕，但孙书记总是冲在最前头，我们都十分佩服。”退伍军人、党员甘安新看在眼里，申请加入村里的防控队伍。在孙焱生的带动下，全村43名党员群众请战，入户宣传、测温排查、卡口值守、卫生消杀。

想让村民安心在家待着，就得保障物资供应。微信群里，村党委委员每天发起“接龙”，村民挨个下单。次日一早，孙焱生带着3名志愿者拿着采购单到街道采购，并组织党员志愿者当天分发完毕，保证村民每天都能吃上新鲜菜。

对于10多户不会使用微信的村民，孙焱生安排在每个卡口设置需求物资登记点，党员干部负责登记；对于30名生活困难的村民，党员干部“一对一”包保，“有事没事孙书记都会来看看，家里吃的从没缺过，很感激！”76岁的孤寡老人徐金兰说。

孙焱生坦言：“疫情防控既是考验更是锻炼。之前我从没遇上过这么大的事，作为村里的主心骨，我在带领大伙儿做好防控工作的同时，自身能力也得到了提升。”

国家电网武汉市蔡甸区电力工程线路分公司工作负责人叶晖——

“参与火神山医院建设，与时间赛跑”

本报记者 赵 兵

“提速、提速、再提速！”在火神山医院建设现场，叶晖心里只有这一个念头。

回想起火神山医院的建设，叶晖觉得像做梦一样：“参与火神山医院建设，感觉就是与时间赛跑。”

1月23日下午，当叶晖得知公司将承担火神山医院供电工程建设任务时，作为国家电网武汉市蔡甸区电力工程有限公司线路分公司工作负责人，他顾不上跟家人商量，第一时间主动请战。

这是一次与时间赛跑的任务，所有施工方案都分秒必争，要求医院建设相关责任施工单位的进度到哪里，电力工程就跟进到哪里，叶晖全面负责医院电缆铺设和箱变落位安装工程。

正月的深夜，武汉气温低至零度。“当时施工作业队很多，但是施工工序和现场入口有限，轮流进场作业。我们经常是等到凌晨两三点才进场施工，一干就是一个通宵。”叶晖回忆，感觉自己快要撑不住的时候，他就坐进工程车里，眼皮不自禁地合上了，但是不一会就一个激灵惊醒过来，然后赶紧打开车门继续工作。

在叶晖眼里，施工条件差、现场管控复杂，这些都不是最困难的。他眼里的艰难在于现场各类施工云集，大型机械众多，电缆管道经常被破坏，施工进度提不起来。对此，他采取人盯人的方式，一方面守住现场，一方面千方百计与各类施工方沟通。有时一守就是近10小时，一定要等到设备能够进场，线缆能够铺设为止。

指挥车辆进出，选择设备吊装地点，监督现场施工作业工艺，管控流程，叶晖不停地奔走在各个施工现场；面对灌满雨水和淤泥的电缆通道，他跳进泥沼，徒手拉出一条条电力线缆，苦活累活一起扛。

“当时整夜整夜作业，身体确实很疲乏，可心里着急，就想着吃饭快点，睡觉少点，这样多挤出时间干活，医院就能早点接收病人。”叶晖的话很朴实。

1月31日，火神山医院送电那天，叶晖在工程现场面对党旗入党宣誓。当天23时49分，火神山医院正式通电，此时距他进入工地整整9天8夜，也是他没睡过一个安稳觉的9天8夜。

“宣誓的时候，我心里很激动。我从事电力行业已经30年了，一直积极向党组织靠拢，没想到能在这样一个特殊时刻、特殊场合宣誓入党，终生难忘。”现年47岁的叶晖觉得，自己圆了一个梦，“我一定要用行动证明，不负共产党员称号。”

结束火神山医院建设工作后，叶晖又陆续参与了5个方舱医院的建设工作。直到现在，他仍然处于待命状态，随时在为保障电力工作准备着。

安徽滁州市琅琊区扬子街道党工委副书记、办事处主任王飞——

“紧急任务多，一秒慢不得”

本报记者 江 琳

“建筑垃圾侵占了道路”“农贸市场还得清理”……3月28日一大早，新任安徽省滁州市琅琊区扬子街道办事处主任两周多的王飞，正对街道环境整治重难点区域进行突击检查。提起自己的新职务，他既兴奋，又倍感压力。

“疫情防控与日常工作不一样，紧急任务多，一秒慢不得。”战疫中，时任扬子街道党工委副书记的王飞，不仅包保林西村下辖的4个居民小区3755户1.2万多人的防控工作，还负责滁州城区车流量最大的滁来路联合检查站工作。谈起王飞战疫时的表现，街道党员群众竖起大拇指：“王飞关键时刻有办法、危急关头豁得出，有他在，我们心里踏实！”

防控一启动，问题跟着来：街道加上村干部只有十来人，1万多人的排查工作，怎么完成？分管街道党建工作的王飞很快想到办法：在社区和村微信群里发动党员志愿者，广泛调动党员力量。两天不到，王飞包保片区内1.2万多人的排查工作全部完成。在他组织下，片区内各小区先后成立临时党组织4个，建立党员责任区6个，组建党员志愿者服务队4个。

2月3日中午11点，王飞接到电话：“市第二人民医院要在辖区内建设新冠肺炎患者救治备用病房，今天下午5点前得完成土地征用工作，明天就得施工。”顾不上吃午饭，王飞赶忙带着村干部到村民家挨个做工作。3小时下来，不仅土地征用完毕，还发动了不少党员群众帮忙清理现场。

这茬刚忙完，次日晚他又接到通知：“明天中午12点前辖区内要建好滁来路联合检查站。”王飞迅速赶到现场，一边联系公安、交通、卫生等协同部门，一边协调确定检查站工作人员，租赁集装箱作为临时办公室，准备防疫物资及办公用品……寒冷的冬夜，他的手机却打得发烫。次日清晨，由3座临时集装箱房组成的检查站已经建好。

检查站位于S312省道滁州至来安段、宁洛高速滁州北出入口交叉点，也是通往市区和滁州市开发区主路口，往来车辆多，防控压力大。王飞自告奋勇担任联合检查站临时党支部书记，还安排自己值夜班。“有段时间连续雨雪，天气寒冷，却总能看见王书记值班的身影。”街道干部、党员冯乾捷深受触动。在王飞带动下，50余名党员干部主动报名参加到检查站工作中。检查站运行的17天里，累计排查和登记车辆近4万辆、排查人数5万余人，做到了“零输入”。

“一边是疫情防控，一边是群众需求，既要坚持原则，又要灵活处理，才能做到‘两全’。”王飞说，“经过这次历练，我感到自身应对突发事件能力、群众工作能力得到了很大提升。”由于王飞在疫情防控中表现突出，综合其一贯表现，日前，他被提拔为琅琊区街道办事处主任。

江苏南通市第一批援助湖北医疗队队长陈金亮——

战疫一线，面对鲜红的党旗宣誓

本报记者 赵 兵

“感谢党和人民对我们的信任，交给我们这一光荣而又神圣的任务，我们将服从命令，做好自我防护，坚决打赢这场没有硝烟的战争……”

这是一份2月8日从武汉发回南通的思想汇报。汇报人陈金亮，南通市第一人民医院呼吸与危重症医学科副主任，也是南通市第一批援助湖北医疗队队长。就在前一天，2月7日，在战疫一线，陈金亮面对鲜红的党旗宣誓，光荣地加入了中国共产党。

“我父亲就是一名老党员，他在乡镇为乡亲们服务了一辈子，我耳濡目染，这么多年来也一直积极向党组织靠拢。没想到，我终于在武汉梦想成真。”陈金亮告诉记者。

两周前，万家团圆时，陈金亮急忙收拾行李，踏上了接下来53天的艰苦战疫之路。大年初一，他随省队来到了离家800公里外的战疫最前线——武汉。

到达武汉后，陈金亮带领队员入驻武汉市江夏区第一人民医院30病区。他看到床位病人爆满，没有专用的医护通道，等等。

磨刀不误砍柴工，陈金亮认为必须先完善软硬件设施，才能更好地投入抗疫战斗。在专家帮助下，陈金亮和同事一起培训所有医护人员并进行严格的一对一考核；对病区进行改造，把隔离病房污染区和普通区域隔开……

人手不够，怎么办？陈金亮领着大伙一起干，仅用3天时间就完成了病房改造。“我们加班加点，第一时间甄别完成病区所有住院病人的第一次核酸检测工作，并把所有检测呈阳性的病人安排到隔离病房治疗。”陈金亮回忆说。

随着工作推进，病区运转趋于平稳，通过中西医结合，重症病患从原来的两位数减少到个位数，每天都有治愈的患者，情况不断好转。陈金亮说：“这大大增强了我们赢得这场抗疫战斗的信心。”

在工作中，陈金亮发现许多患者很焦虑，所以在查房的时候，除了检查患者身体状况外，他还密切关注其心理问题，想方设法给他们传递信心，让他们积极配合治疗。

经历了生与死的考验，看到了同事们的拼搏与患者的真情，陈金亮感到自己经受了一番烈火淬炼与灵魂洗礼。“作为一名火线入党的新党员，我一定不忘初心、牢记使命，为党和人民的事业不懈奋斗！”他坚定地说。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 19 版）