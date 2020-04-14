 “战”疫一线 民营企业同舟共济,守望相助

4 月 8 日，以“民营企业积极参与疫情防控”为主题的中国资本市场 50 人论坛助力复工复产系列公益演讲在网络直播平台进行演讲。全国工商联副主席谢经荣为演讲嘉宾，他强调，民营企业在此次疫情防控中发挥了积极重要的作用，展现出民营企业听党话跟党走的坚定信念，彰显了民营企业同舟共济,守望相助的家国情怀。

本次直播演讲资料中显示，运鸿集团在疫情防控中积极贡献力量，合计捐助价值达 3.024 亿元的物资。据了解，运鸿集团股份有限公司在灾情第一时间迅速进行动员部署，过年不休组队支援武汉雷神山医院建设，向武汉市等疫情严重的区域捐款捐物。

在本次演讲中还提到，民营企业参与疫情防控特点主要表现在，听从指挥积极参与生产防疫物资、打通多种渠道加紧海外采购、立足专业优势，增强核心能力投射、“战”疫扶贫两不误、民营医疗机构成为“战”疫前线一支生力军。