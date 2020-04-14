掌控时间，找回健康睡眠

“现在是晚上10点，离这届年轻人入睡还有4小时。”在某社交平台上，关于“报复性熬夜”的话题引发热议。网友们留言倾诉，白天属于自己的时间太少了，晚上不熬夜的话“不甘心”。不久前，一项关于“你为什么熬夜”的调查也印证了这一点。在受访者中，排名首位的原因是“追剧、刷手机，舍不得睡”，其次为“焦虑，睡不着”。

事实上，熬夜也有从年轻人向其他年龄段人群扩展的趋势。前不久，中国睡眠研究会调查了新冠肺炎疫情防控期间中国居民睡眠状况。结果显示，尽管睡觉时长增加了，但零点以后睡觉的比例显著上升；面对“如果睡不着会干什么”这一问题，61%的人回答“玩手机”。电商数据显示，近年来，助眠产品销售火爆，有的人“边熬夜，边养生”。心理学专业人士指出，报复性熬夜是出于过度补偿心理机制，即个体为了克服某方面的缺陷，采取过度行动以求解脱。不少人在忙碌一天后，无视身体疲惫信号，似乎只有到了夜深人静时悠然独处，才能缓释焦虑。

选择熬夜，往往是主客观因素叠加的结果。除去被迫熬夜的加班族、育儿族，在信息无远弗届、无所不在的媒介环境下，很多人熬夜是沉迷于手机、受困于信息茧房。热搜话题瞬息万变，网剧综艺争奇斗艳，短视频包罗万象……刷不完的精彩，让人“根本停不下来”。有专家解释，一些人明知熬夜不好却仍“身不由己”，是心理资源不足的表现，白天自制力用完了，夜晚便“缴枪卸甲”。另外，荷兰学者研究发现，熬夜是拖延症的一种表现，有睡眠拖延症的人做其他事情也容易拖延。

如此看来，尽管熬夜提供了舒缓情绪的可能，其负面效果却不容轻视。更加自律，提高对时间的掌控力，才能找到更适合自己的生活节奏。

我们需要重估睡眠的价值。无论在虚拟空间遨游了多久，快乐、放松、平静等精神状态，终究还是以身体健康为前提。科学研究证实，人体内存在着控制昼夜节律的分子机制，“生物钟”确实存在。一项针对大学生的研究表明，熬夜会加重焦虑。当前，人类正面临新冠肺炎疫情全球大流行，在病毒面前，健康体魄自带的免疫力是抗击疫情的重要防线。国家卫健委发布的《应对新型冠状病毒肺炎疫情心理调适指南》强调“规律作息”，正是因为良好的睡眠有利于增强免疫功能。真正重视睡眠，努力实现良好作息，有效减少熬夜，才能守护身体健康。

我们需要重建对时间的感知。如果说工业社会生产了区别于农业社会的“标准时间”，人们对时间的感知趋向精确，信息社会则使时间变得碎片化。随时随地、永远“在线”，继而发展成熬夜，可说是应对“信息过载”的某种调适。然而，信息流无休无止，时间和注意力相对稀缺，只有找到平衡点、学会按下“暂停键”，才能为自己节省出休息时间。不妨尝试借助软件控制手机使用时长、固定休息时间等方法，增强对时间的把控力。

“夜深了还不想睡”的理由有很多，比如，生怕会错过什么。然而，熬夜玩手机、看信息、刷视频，也许会错过更多——譬如清晨的一缕阳光，抑或精力充沛的美好一天。让我们学会掌控时间，找回健康的睡眠，把握自主的人生。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 05 版）