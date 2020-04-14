大年三十晚上，南航货运物流公司装卸部司机室主任助理胡振波（见上图，新华社发）准时出现在了白云机场停机坪上。在他和同事的保障下，南航从广州出发驰援武汉的第一班包机搭乘着128名广东医护人员、4吨行李及医疗物资顺利起飞。

1月24日，南航响应号召，派出包机CZ5241航班驰援武汉。“我来吧。”得到消息后，本来计划与家人一起旅游过年的胡振波马上要求加入保障机组，“紧要时刻，党员干部肯定要冲在最前面。而且我是湖北荆州人，理应为家乡尽点力。”

保障包机与平时普通航班不同，留给装机的时间更加紧张。由于医疗队的行李和防疫物资重量在不断变化当中，为了保证飞机平衡，就要不断调整飞机的平衡配载。第一班包机，胡振波和同事们就调整了4次压舱物的重量。

医疗物资事关重大，胡振波全程紧盯，实时掌握物资运输重量、运输要求等信息，保证物资完好，准时运到机下，为装机赢得充分的时间。正在全体工作人员紧张有序地准备装机的时候，广州迎来了2020年的第一场大雨。“必须确保防疫物资万无一失。”胡振波和作业班组只能暂停，让物资在机下避雨，然后瞅准雨停间隙快速装机。终于，历经2个多小时的保障作业，航班在大年初一凌晨准时起飞。

受疫情影响，进出港航班少了，但是执行特殊抗疫保障任务的包机多了。“我值班的时候，最多一天送走7个这样的出港包机。”胡振波说。截至4月7日，南航集团共执飞医疗包机任务航班198班，紧急运送抗疫人员共23165人，随机运送抗疫物资768.4吨。

随着国内疫情防控形势的好转，胡振波的工作内容也在变化着。“之前的工作主要是送走医疗队和物资，现在更多的是接他们回来。”每一次迎接医疗队凯旋，都让胡振波觉得自己的工作格外有意义。同时，随着国际疫情的发展，胡振波保障的国际航班越来越多。截至4月7日14时30分，南航海内外各单位共67个站点承运援助物资4473吨，其中免费运输1008吨。

随着停摆两个多月的湖北民航重启，往来湖北的航线逐渐恢复，全国的航线也不断织密，胡振波的工作量也在不断增加。“越忙越好，航班什么时候全部恢复正常了，就说明疫情完全过去了。”振奋精神，胡振波再次投入到国际货运和国内复工复产运输的保障工作中。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 06 版）