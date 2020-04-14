白衣战士的爱情闪着光

在疫情面前，白衣战士放下儿女情长，治病救人，拼尽全力

浙江95后护士陈颖在病房隔着玻璃与男友约定，等自己完成任务就去领结婚证；四川医疗队队员赵英明驰援武汉时，丈夫在大巴外承诺“你平安回来，我包一年家务”……疫情发生后，战疫一线涌现出许多动人的爱情故事。最近，随着一批批医护人员胜利归来，这些故事有了美好的“续集”：陈颖和男友顺利领了证，赵英明一家也平安团聚。

平凡而真挚的感情，令人动容。在生活里，医护人员和我们一样，都是普通人，对爱的表达简单、朴素。不需要海誓山盟，却有着最郑重的承诺；没有甜言蜜语，却道尽一蔬一饭的默契。平平凡凡，真真切切，让人感动。

更让人感动的，是医护人员与爱人做出的选择。疫情就是命令，防控就是责任。在疫情面前，白衣战士放下儿女情长，选择成为“逆行者”，治病救人，拼尽全力。为了救治更多病患，他们几十天坚守在方舱医院、重症病区。同样，在疫情防控阻击战的考验中，很多医护人员的家属克服各种现实困难，全力支持伴侣坚守一线、战疫不退。大爱面前，小爱暂时放到一边，他们与爱人守望相助，共担风雨，就像两艘并行的航船，一起穿越厚重的阴云，驶向胜利的彼岸。

应当说，这场战疫淬炼了他们的爱情。爱情不仅是平顺时的快乐、甜蜜，更是逆境中的陪伴、担当。正如舒婷在《致橡树》里写道，“我们分担寒潮、风雷、霹雳；我们共享雾霭、流岚、虹霓……这才是伟大的爱情”。病毒和困难会把彼此隔开，却阻断不掉心中的牵挂和惦念：不能见面，就用信息传达思念；不能接触，就隔着屏幕牵手……相信经过风雨的洗礼，白衣战士的爱情之花，一定会绽放得更加鲜艳，闪烁更加耀眼的光芒。

在过去两个多月的时间里，是一个个“小家”的分离，成全了“大家”的平安。医护人员与家人的奉献、牺牲，换来了当前的战疫成果。我们要珍惜这份付出，为医护人员创造更好的休整环境、待遇保障，让他们与家人团聚。我们每个人要继续守好自己的阵地，个人防护不懈怠，出门在外不添乱，用实实在在的行动，祝福白衣战士和他们的爱人，平安无恙，幸福绵长。

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 07 版）