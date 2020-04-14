全国已有近七十所高校开学 特殊时刻校园生活如何安排？

4月13日，包括南京医科大学、中国药科大学、南京信息工程大学在内的江苏3所高校学生返校。此前，青海、新疆、山西等地高校已陆续开学。据不完全统计，目前，全国已有近70所高校开学。高校大学生跨地区流动给疫情防控带来巨大挑战。特殊时期的大学开学及校园生活将如何安排？

全程“点对点”接送返校，严格检测、核验、消毒

10日9时许，从山西汾阳老家赶回太原的山西大学物理电子工程学院大四学生张永鹏，一出高铁站便看到学校接站人员。测量体温、核验身份、查看健康码、物品消毒……经过一系列流程后，张永鹏和其他同学一起乘坐大巴车，回到久违的校园。“学校3月底就打电话询问返校意愿。确定开学时间后，又沟通返校方式和列车时间。”张永鹏说，早在半个月前，他就已在学校开发的疫情防控App上每日填报个人健康数据。

记者了解到，多地开通复学专列、专用大巴，以“点对点”的接送方式确保学生安全顺利返校。

江苏无锡、启东等地推出“点对点”客运服务，开通省内高校直通车专线。中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司开行复学专列。在运行途中，乘务员每2小时监测学生体温，并对列车消毒、通风、保洁。

校园如何落实疫情防控措施？

高校里学生以及教学、管理人员数量大，集体生活多且作息时间不统一，校园疫情防控需要更加细致到位。

4月13日，记者在南京信息工程大学校门口看到，交警、志愿者忙着维持秩序，拎着行李箱的学生们在老师指导下，排队进行体温测量后进入校园。

新疆医科大学为教室、宿舍及公共活动区域均配备了口罩、消毒液等防疫用品，教学楼、食堂、宿舍楼等公共场所门口设置了测温设备。学生按地面粘贴的进出分流导图出入公共场所。

“学校已做了周密安排，物资储备充足，公共区域全部消杀。之后还将对家属区和教学区进行区隔，做好公共区域的消毒和管理。”山西大学副校长卢宇鸿说，学校专门制定了应急预案，一旦出现学生发热等情况，将在第一时间送到定点医院。

一些高校还在细节上下功夫。有的学校在公共场所专门安装了感应水龙头、感应洗手液、脚踩分类垃圾桶等，减少交叉感染。

“特殊学期”如何上课、答辩、找工作？

据悉，多所高校均采取线上线下相结合的方式开展教学，确保未返校的学生也能够同步跟上教学进度。

新疆医科大学实行一班一策、一课一策，精准制定各班级教学方案。每间教室里都配备了直播设备，老师在课堂授课的同时，利用在线教学平台进行直播和录播。

不少大学生返校的心情除了喜悦还有急切，尤其是对于正面临完成论文、寻找实习单位和找工作的毕业生。

太原理工大学教务处工作人员说，实习采取线上线下结合的模式，充分利用“实验空间-国家虚拟仿真实验教学项目共享平台”等国家平台的虚拟实验资源。毕业设计和论文已全部开题，进入指导环节。返校后，老师面对面进行指导。

多所高校表示，无论对本科生还是研究生毕业论文，今年的要求不会降低，甚至更加严格。同时，多地高校明确，因疫情原因确实无法按期完成毕业论文的，也将适当顺延培养和学位授予时间，论文答辩也将线上线下相结合进行。

针对毕业生就业问题，各高校积极搭建网络求职和签约平台，努力将疫情影响降到最低。

“今年学院有1760名毕业生，是毕业生人数最多的一年。”南京医科大学康达学院党委副书记、副院长王磊介绍，学校为毕业生免费开通了线上职业测评、职业规划平台、就业指导直播课等服务。

太原理工大学在3月举行了为期一个月的“空中”双选会，提供招聘职位13.3万个。“我们5月份还将举办一次大型招聘会。”太原理工大学学生处副处长李栩说。（新华社记者 王菲菲 阿依努尔 陈席元）