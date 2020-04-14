复工复产怎样才能“真功实做”？

韵达快递员段郭海联系了收件人后，正在往大兴瀛海镇永旭嘉园社区里的快递柜投递 供图/大兴区政府

京东快递员苏清国出示出入证并进行测温后，进入瀛海镇永旭嘉园小区 供图/大兴区政府

在玉渊潭公园西门，游客刷身份证入园 摄影/本报记者 郭谦

4月8日，习近平总书记主持召开政治局常委会会议时指出，要坚持在常态化疫情防控中加快生产生活秩序全面恢复，千方百计创造有利于复工复产的条件，不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。有序恢复生产生活不是“花花绕”，而需要真功实做，既有切实可行的措施，又有善做愿为的担当，可以说也是对“治理智慧”的考量。北京青年报记者近日走访了部分社区、公园、企业和社会公共服务场所，记录下一个个常态化防控下复工复产的可行性措施。

“快递进社区”：

社区防控从应急向“常态”转化

4月11日，北京市委书记蔡奇到基层社区检查疫情防控工作，提出要完善社区防控常态化机制，优化防控措施，推动社区防控从应急状态转为常态化。

常态化，意味着一些短期的应急举措需要调整。应急状态下，不少地区实施封闭管理，限制快递员进小区。但随着防控形势的变化，这种“限制”也渐渐显露出快件送达不及时、取件人流过于集中等弊端。北青报记者在通州区华业玫瑰小区门口见到，快递员每天上午、下午在两个楼群中间集中分发快递，有居民称，“看上去跟集贸市场似的，人员扎堆，不利于疫情防控。”

北青报记者了解到，近日大兴区瀛海镇永旭嘉园社区、西城区陶然亭街道红土店南里小区、中信禧园小区等小区做出了新规定，在快递、外卖人员符合疫情防控要求的前提下，可进入社区进行投递工作，但均不能进入楼内、平房院内。

在大兴区瀛海镇永旭嘉园社区，快递企业与社区签订《企业诚信承诺书》并提供了每位快递员的身体状况证明。镇里给辖区内14个社区的快递员、外卖员办理了出入证。进入社区送件之前，他们还需要提供身份证明和14天隔离证明，现场通过“北京健康宝”查询健康状况、体温检测、出入证核验后，才可进入小区。

一手抓防疫 一手保进度

两方面硬核举措保企业复工复产

北京环球度假区作为北京城市副中心文化旅游功能的重要承载，能否如期实现明年春天开园？不能不说，这是对复工复产、真功实做的“大考”。北青报记者了解到，项目方一手抓防疫，一手保进度，两手都“硬核”。在防疫上，点对点接工人进场；首创各标段生活区、隔离区、观察区“三区”分离，工人进场先进观察区，居住观察14天身体无异常后方可进入生活区，一旦发现体温异常人员，立即进入隔离区，由专人专车运送至指定医院诊断治疗，全流程闭环管理；在复工上，实行“单元作业法”，固定宿舍，上下游产业统一推进，看得见施工轨迹，摸得到工程“进度”，打通产业循环。据了解，现场施工人员总数超2万人，现已全部进入满负荷状态。项目经理表示，这样干下去，明年目标可期！应该说，一手抓防疫，一手保进度，目前成为本市重点工程的标配。首钢园冬奥及配套建设项目、城市副中心三大建筑、城市绿心等纷纷复工。市重点工程中续建项目180个，复工率已达97%。全市2130项规模以上在建工程全面复工。

预约购票将成游园新习惯

游园严防扎堆 不戴口罩列入“黑名单”

“今后，预约游览市属公园将会成为大家出行游园的新习惯。”在4月9日本市召开的第76场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市公园管理中心副主任张亚红表示，预约限流措施可以让游客量在时间和空间上均衡分布，这是在疫情防控新形势下缓解公园承载压力、推动市民恢复正常文化生活的有力举措。

“请各位游客提前准备好身份证，无需兑换纸质门票！”4月11日是玉渊潭公园施行实名制预约购票入园的第一天，工作人员一大早就来到公园门区，引导游客有序刷身份证入园。

家住附近的陈女士特意赶早来到公园西门，她提前一天通过“畅游公园”微信公众号实名购买了门票。“与之前相比，实名制购票多了一道输入身份证号码的流程，但是操作起来并不麻烦。毕竟现在仍处于疫情防控期间，我认为预约游览的方式十分有必要，可以减少人员聚集。”

为满足市民的游园需求，10家市属公园在疫情期间一直坚持开放户外宽阔区域，唯一临时闭园的北京动物园也于3月下旬恢复开放。但是，鉴于疫情防控的形势，公园内不能出现扎堆、聚集的情况，因此，市属公园增加了一个小“门槛”——预约限流。同时市园林绿化局也规定，不戴口罩等13种行为将纳入游园不文明行为“黑名单”。

预约是指游客需提前1至7天登录公园指定网上购票平台，选择游览日期及时段提前预约购票；限流是指公园按照不超过瞬时承载量的30%控制游客流量，实施“局部管控、减缓入园、暂停入园”等动态限流管控措施。

目前本市已逐步开通了玉渊潭、陶然亭、景山、北海、颐和园等7家市属公园的分时票务预约功能，其中有5家采用实名制。张亚红说，目前市属公园分时票务预约功能仅针对购票游客，今后覆盖面将进一步扩大，散客、团队、年月票等游客群体将全部纳入管理。为此，市公园管理中心正在积极打造多功能智慧票务平台，通过对大数据进行采集分析，进行精细化管理和人性化服务。

预示尊重、秩序和包容

“一米线”成为新生活的文明线和秩序线

北青报记者在探访时发现，“一米线”正成为疫情防控期市民的文明新习惯，无论是在北京西站地下出租车等候站，北京南站的公交车站、出租车调度站，还是在商超、政务办公厅等地，地面上每隔一米的“黄色反光标志线”格外醒目。这个简单的标志内化于每位市民的行动中，代表着彼此的尊重、生活的秩序以及社会的包容等等文明内涵。

“因为爱你，离你一米”，这样的宣传语在石景山随处可见。据石景山区副区长周西松介绍，石景山区目前已经全面开展了“一米线”行动，全区72家医疗机构，54家大型商超和社区菜店，40家银行网点、通信营业厅、邮政局，161栋商务楼宇等公共场所设置了“一米线”8500处，让群众自觉排队，互相之间保持一米距离，以最大限度保障群众安全，营造安全放心的社会环境。

据了解，为了保证区内企业有序复工，石景山已经全面采取“一米一码”的管控措施，“一米”即商务楼宇在入口处、电梯等候区均设置安全一米线，“一码”即利用石景山区新冠疫情防控智能系统，开发楼宇人员登记二维码扫码模块。目前，区内161个楼宇已经全部实现“一楼一码”制，可有效控制入楼人流量，精准掌握企业员工情况，实现科学管控。

北京市发改委副主任李素芳在4月12日的北京新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上介绍说，全市4408栋主要商务楼宇目前已经复工4201栋。为更好地落实防控措施，北京已明确了楼宇内办公企业、业主单位、物业单位的职责和防控要求，提出“到岗员工办公间距不少于一米，每人使用面积不少于2.5平方米”的要求。在周西松看来，“一米线不只是生命线，也是疫情彻底结束后的健康线、秩序线与文明线”。

错峰办、随时办、自助办

“政务无人超市”减少聚集提升效率

“疫情期间，有孕妇因延期办理准生证，医院不能建档，无法正常进行孕产检；有居民延期缴纳交通违章罚款，车辆过期年检。对于市民来说，很多政务事项办理拖不得、延不得。”门头沟区政务局相关负责人表示，在常态化防疫的前提下，为保证居民的生活和企业生产的正常进行，在门头沟区政务服务中心一层大厅推出了全市首个“政务无人超市”暨24小时市民自助服务中心，通过自助方式，市民能够“一站式”便捷办理1000多个服务事项。

比如，在“超市”的“公服联盟”功能区，能够办理水、电、气、热、通信、电视等公共服务事项的查询、报装、缴费、报修及投诉等；在“金融矩阵”功能区，能够办理银行存取款及转账、水电热缴费、交通违章缴费、公积金查询及打印；准生证、结婚证、暂住证、身份证等也可以在“百证超市”查询和申办。

“通过错峰办、随时办、智能办，不仅不用扎堆办理，而且精准办事，提高了办事效率。”据门头沟政务局相关负责人介绍，每台自助办事机上都配备了免洗消毒液，并且每天都有专人分时段对大厅进行消毒。

文/本报记者 李泽伟 蒲长廷 王斌 刘婧

对话

“三个有序”管理法为“快递进社区”积累经验

对话人：大兴区瀛海镇党委副书记李华龙

北青报：从什么时候开始实行“快递进社区”？实行至今，有什么效果？

李华龙：为了将防疫措施常态化，又能恢复居民的正常生活，3月25日镇里出台了《瀛海镇关于有序放开快递、外卖工作指南（试行）》并于3月26日执行。措施实行已经有半个多月了，我们测算了永旭嘉园小区的数据，原来每天进出小区的人中有近半是为了拿快递，如今快递进小区后，每天减少了数百人次反复出入，更科学地降低了居民集聚的风险。

北青报：快递员、外卖员进社区，怎么防控防疫，保障居民安全？

李华龙：首先，在社区的卡口，需要快递员、外卖员提供身份证明和14天隔离证明，现场通过“北京健康宝”查询健康状况、体温检测、出入证核验后，才能进入小区。小区内不仅开放了智能快件箱，并且在小区内空闲位置分楼栋分单元设置投递指定区域，保证快递员和外卖员不进入楼内，进行“无接触”配送。

北青报：目前哪些快递公司和社区签订了《企业诚信承诺书》？

李华龙：我们给辖区内的14个社区的快递员和外卖员都办理了社区出入证，办证的前提就是快递企业必须与社区签订“承诺书”并提供快递员身体情况证明。以永旭嘉园社区为例，现在除京东外，社区也陆续与顺丰、圆通、中通等几家快递公司签订了相关协议，保障疫情期间居民享受快递寄送服务。

北青报：“快递进社区”的管理办法会不会成为常态化的措施？还将怎么完善工作？

李华龙：通过此次疫情期间辖区内各个社区的实际需求和情况，我们因小区施策，便利居民的同时也为未来进一步科学管理社区快递的投放提供经验。通过有序管控投递人员、有序分类快件投递方式和有序安全科学配送快件，推出“三个有序”管理工作法，逐步恢复快递进小区配送模式。下一步，还将相关管理办法使用范围延伸至送餐员、送水员、奶制品配送员以及房屋中介等人群，进一步方便群众日常生活，保证居民生活需求。文/本报记者 蒲长廷