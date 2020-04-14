已组派工作组和专家组赶赴绥芬河

这是4月10日在黑龙江省绥芬河市拍摄的由办公楼改建的方舱医院（无人机照片）

4月13日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍依法防控境外疫情输入工作情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋首先介绍说，4月12日，全国本土现有重症病例首次降至100例以下。本土新增确诊病例10例，为3月11日以来单日最高，其中多数属聚集性病例。

米锋表示，“据世界卫生组织最新通报，全球累计死亡病例已超10万例，连续4日单日新增确诊病例超8万例。外防输入、内防反弹形势严峻，防控工作决不能放松。”

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌会上表示，目前我们国家东北方向以绥芬河口岸为代表的陆路口岸的境外疫情输入的形势还是非常严峻的。目前在国家层面派出了国家的工作组、医疗组，在省级层面，也派出了专家组进行边境口岸城市的现场指导。

调派力量

帮助边境口岸城市提升防控能力

在发布会上，米锋说，根据黑龙江绥芬河口岸输入疫情防控需要，国家卫生健康委近日组派工作组和专家组赶赴当地。派出人员包括管理和感染、重症、呼吸等医疗专家，以及卫生应急、传染病控制、实验室检测等公共卫生专家，其中有的刚刚完成援鄂任务。

国家卫生健康委疾控局监察专员王斌会上则表示，目前我们国家东北方向以绥芬河口岸为代表的陆路口岸的境外疫情输入的形势还是非常严峻的。

她提到，这些边境口岸的县级医疗卫生机构是我们防控境外疫情输入的第一道防线，包括绥芬河口岸在内的陆地边境市县的重大疫情防控能力还是不足的。“当务之急就是要加强边境口岸地区的市县级医疗卫生机构防控能力建设，包括海关、边检，包括城市的医疗卫生体系，帮助他们切实发挥好第一道防线的作用。”

她提到，目前在国家层面派出了国家的工作组、医疗组，在省级层面，也派出了专家组进行边境口岸城市的现场指导。根据边境口岸城市的工作需要，从国家层面进一步协调好医疗设备、检测试剂、相关实验室的设备、防护物资等工作的保障，切实帮助边境口岸城市在短期内提升防控能力，应对防控输入的风险。

边境防控

季节性口岸延期开关

近期境外疫情从陆路边境输入的风险受到了极大关注，对此，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛在会上表示，国家移民管理局不断强化防控疫情输入的工作部署，最大限度减少非必要的人员跨境流动。通过禁止第三国人员从边境口岸出入境，严格控制签发各类边境地区出入境证件，限制旅游、探亲、访友等非必要的出入境活动，双方边民出入境人数较以往大幅下降，已下降了近九成。

他说，将从严管理出入境口岸和通道，对于疫情发生以来已经关闭的边境口岸继续关闭，季节性口岸延期开关。限制人员从边境口岸、边境通道通行，仅保留货运功能。协同相关地方部门对关停的边境口岸和通道加强值守看管，防止非法出入。

入境筛查

提升无症状感染者的识别力、拦截率

针对无症状感染者在口岸的筛查工作，海关总署综合业务司司长金海表示，在无症状感染者的检疫排查工作中，海关密切跟踪疫情发展态势，及时调整防控策略，在航空、水运、陆运口岸采取更加严格的卫生检疫措施，筑牢口岸检疫防线。

首先，增加流调对象，加强流调力度。充分发挥健康申报卡和流行病学调查在识别高风险人员、发现无症状感染者的重要作用，做到逢警必处、每项必核、有疑必问，提升无症状感染者的识别力、拦截率。

其次，扩大采样种类，提升阳性检出率。从4月1日起，海关将核酸采样检测的范围全面覆盖到所有入境旅客，最大限度地筛查出新冠病毒感染者。

此外，加强联防联控，形成闭环。各级海关坚持属地化管理原则，在严格落实“三查三排一转运”卫生检疫措施的基础上，与地方相关部门建立联防联控快速响应机制，加强交流合作，将口岸防控工作有机融入联防联控的链条中。在口岸检疫环节结束后，海关将所有人员及其信息移交地方联防联控机制，由地方转运至指定医院收治或隔离观察14天，及时阻断传染源，形成闭环管理。

包机撤侨

4月份已协助1278名我国公民回国

关于民航局安排包机接回滞留海外的留学生的问题，此次发布会上，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号介绍说，在3月份，民航一共安排了9个架次的临时航班，协助在伊朗和意大利的我国公民总共1466名人员回国，其中包括了留学生，也包括了前期援外的医疗专家组和联合工作组的人员。

“进入4月份以来，具体到今天下午4点，随着一架临时航班的落地，4月份总共执行了7个架次的临时航班，协助在英国、美国、意大利、西班牙等国的1278名我国公民回国，这其中包括留学生1067人。”

他说，下一步，民航局还将按照国务院联防联控机制的统一部署，与外交部、国家卫健委等相关单位密切配合，及时启动重大航空运输保障机制，按照逐步、有序的方式，对疫情严重国家、确有困难急需回国的留学人员回国提供便利。

“根据当前的防疫实践经验和医学专家的意见，我们建议留学生及家长一定要综合考虑当地的疫情防控态势和自身情况，对长途旅行应当采取审慎、科学、冷静的决策。”

出口物资

对少报多出等行为予以严厉查处

海关总署综合业务司司长金海说，从4月1日到4月12日，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值165.6亿元。

他说，对于个别出口企业少报多出、伪报瞒报、夹藏夹带的行为，海关依法依规坚决予以严厉查处，并通过海关发布等信息平台予以曝光。

他提到，海关对出口经检验不合格商品，或者出口属于掺杂掺假、以假充真、以次充好的商品，以及以不合格商品冒充合格商品的，将依法依规采取责令停止出口、没收违法所得、没收出口商品、罚款等处罚措施，对构成犯罪的，依法追究刑事责任。

“对于违法、失信企业，海关将加大曝光力度，通过提高查验比例、加大稽核查频率，开展多部门联合惩戒等更加严格的监管措施，让违法失信者寸步难行，坚决维护我国医疗物资出口的良好秩序。”

本组文/本报记者 孟亚旭

回应

无论中国人还是外国人都一视同仁

围绕着外国公民在中国的情况，发布会上有记者提问说是否有外国公民在治疗或者是在平常生活中受到不同待遇？王斌说，“我们都是对入境人员采取14天的集中隔离，同时对入境人员的密切接触者同样采取相对比较严格的管理措施。”

她说，在中国的政策范围内，目前在中国采取的防控措施，无论中国人、无论外国人，我们采取的防控措施都是一视同仁的。

“中国有中国的法律，我们有传染病防治法、突发公共卫生应急条例，还有国境卫生检疫法等等，这样的一些法律法规的要求，只要是在中华人民共和国境内的，无论是中国人还是外国人，我们目前采取的检疫措施，包括各项防控措施，包括医疗卫生机构的救治，包括社区的网格化管理要求，都是一视同仁的。”供图/新华社