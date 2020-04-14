警惕“三无额温枪”扰乱防疫大局

疫情期间，除了口罩外，可以快速测温的额温枪也成为抢手货。今年3月中旬以前，额温枪市场价一度飙至400余元每支。据报道，一些不法商贩通过生产、销售三无额温枪牟利。由于无法获得国内审批资质，有“倒爷”通过中介购买认证书，或办理其他无效的市场认证进入市场。

由于此前额温枪的产能有限，一些商贩盲目追逐暴利，大量生产、销售三无额温枪，在市场里浑水摸鱼，对防疫工作造成干扰。

额温枪的优点在于快速测温，一两秒即可测量一个人，无需接触人体皮肤，避免了交叉感染，很适合快速排查，从而减少排队现象，适用于流动性较多的场景。然而，额温枪也有弱点，因其属于非接触式红外测温，受外界因素干扰较大，比如气温、风力、人体部位等变化，均可能造成测量偏离实际温度，但在误差范围之内，影响不是太大。

而“三无额温枪”的生产厂商缺乏资质，均为小作坊加工，零配件和加工技术不靠谱，产品本身就质量低劣，在使用过程中，亦会造成测量误差过大，影响到对体温的判断，增加防控工作的难度。事实上，此前各地就有新闻曝光额温枪不准，令基层防控人员无所适从，不能判断对方是否体温超标，很容易出现疏漏现象，导致被感染者成功“闯关”，埋下疫情传播隐患。

按照规定，额温枪属于二类医疗器械，审批严格，如果厂商没有资质不得生产、销售，否则属于违法行为。在疫情期间，一些地方为了扩充产能，适当放宽了审批门槛，快速放行一批厂商。但是，还有些厂商和商贩无法通过正规途径，就在私下里低价倒卖，或者花钱购买质检报告，甚至有人避开国家标准，找一些认证公司花钱购买“CE认证”，价格从几千元到几万元不等。如此，这些“三无额温枪”就换上了合格“马甲”，可以光明正大在网上售卖，令不知情的消费者上当受骗。

据专家分析，疫情出现以来，“三无额温枪”的数量接近整个市场份额的一半，如此高比例令人感到不安。各地监管部门要提高警惕，严厉打击“三无额温枪”的生产与销售，对市场流通的以及正在使用的额温枪，进行一次全面清理、检测，把不合格产品排查出来，以堵住这个防疫漏洞。