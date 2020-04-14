专家：漂亮的儿童口罩要慎买

随着全国各地陆续公布开学时间，“儿童口罩”近期成了家长们开学集中采购的抢手货。中青报·中青网记者注意到，在各大电商平台上，一只一次性儿童口罩的价格从三四元到数十元不等。不少家长为儿童口罩的选购发愁。

儿童口罩怎么选？怎样的口罩才符合标准？市场供应是否充足？近日发布的《民用卫生口罩》团体标准（以下简称“团体标准”）对儿童口罩进行了分类和规定，为生产监管提供依据。记者就此采访了口罩团体标准的起草人之一、东华大学纺织学院教授靳向煜，就儿童口罩的标准及其生产能力进行分析。

莫要盲目购买N95口罩

不少家长已经发现，孩子戴口罩时往往“张嘴呼吸”，还有的孩子戴着口罩呼吸困难。针对这一现象，靳向煜介绍说，佩戴口罩就好比是给自己的呼吸系统设置了一道“过滤屏障”，这道屏障既要阻隔颗粒物、飞沫等，又要保证呼吸顺畅。儿童肺部力量相对较弱，长时间佩戴的儿童口罩首先就是要求“通气舒适”。

在口罩团体标准中，明确规定了成人口罩的通气阻力必须小于等于49帕，儿童用口罩通气阻力必须小于等于30帕。靳向煜特别提醒家长不要盲目热衷于选择N95口罩及医用外科口罩，“这类口罩的通气阻力都在300帕左右，虽然防护性能高，却不利于透气，对于儿童日常防护而言并非最佳选择。”

但通气阻力小了，是否会影响口罩的防护性？据了解，团体标准中成人口罩和儿童口罩的防护标准“一视同仁”，同样严苛。标准规定儿童口罩对粉尘、飞沫、气溶胶等颗粒物的过滤效率不低于90%，细菌过滤效率不低于95%，能够满足普通消费者佩戴口罩后对细菌防护的需求。同时，考虑到儿童活泼好动自主处理能力差，还规定了儿童用口罩的阻燃性能，指标参考YY0469-2011《医用外科口罩》，设定口罩离开火焰后燃烧时间不大于5秒。

此外，按照新标准，儿童口罩宜采用耳挂式口罩带，口罩带不应有自由端，不应有可拆卸小部件等，不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘。儿童用口罩原材料不应使用再生料。靳向煜说，在如此严苛的安全标准之下，只要消费者选择购买合格合规的儿童口罩，安全性和舒适性可以兼得。

卡通花色口罩能买吗

不少家长在选购儿童口罩时很犯愁，普通的口罩小朋友不愿意戴，小朋友喜欢花花绿绿的或者有卡通图案的儿童口罩。但这样的口罩到底是否安全、防护效果是否会打折扣？

记者注意到，口罩团体标准中规定口罩与皮肤直接接触织物不得染色，但此条要求不适用口罩外层，口罩外层是否染色及是否有各种图案由企业自行设计，标准不做要求。

“漂亮的口罩要慎买！”靳向煜说，儿童口罩染色用的颜料最好能达到“食品级标准”，反之用化工原料染色的口罩长时间佩戴反而会造成负面影响。

而关于大小尺寸的选择问题，口罩团体标准对儿童口罩规格也有大号（L）、中号（M）、小号（S）之分，但是很多家长还是“傻傻分不清楚”。

靳向煜提示，儿童口罩不适用于36个月及以下的婴幼儿。他建议，小号一般适用于3-6周岁儿童，儿童佩戴口罩会影响呼吸，所以年龄小的儿童佩戴口罩要慎重，家长一定要注意观察随时调整。中号适用于6-9周岁儿童，大号一般建议10周岁以上儿童佩戴。

靳向煜说，由于儿童生长发育存在个体化区别，因此按年龄段选择口罩仅作为参考，家长在选购中，给孩子试戴后选择符合脸型大小的口罩才是最佳方案。

据悉，目前靳向煜带领团队已着手对儿童口罩进行深入研究，联合东华大学服装与艺术设计学院、儿童医院、专业检测机构等单位，运用大数据调查、计算机模拟、样品测试反馈等，进一步细化儿童口罩相关标准。未来儿童口罩的选择将更加多元，在尺寸大小、外观设计、制造工艺及性能等方面均有所提升。

团体标准严格，生产商是否“跟得上趟儿”

据了解，儿童口罩相对于成人口罩，由于市场规模较小，不同年龄段儿童的尺寸规格相差较大，而团体标准对于儿童口罩材质要求较高。

靳向煜告诉记者，要生产出符合国家标准的儿童口罩关键要解决的是过滤和口罩材料问题，重点要解决熔喷的工艺技术、改性技术和荷电技术三大技术难题。自疫情暴发以来，东华大学非织造材料科研团队一直在科研攻关，对儿童口罩的材质、结构、功能和性能持续优化，新口罩的材料结构和功能将更适合儿童，与脸部贴合更密切，360度无缝隙防护。

据悉，目前通过与企业联合攻关，东华专利的儿童防护口罩产品已批量投放市场。

医务人员对口罩佩戴时间有严格规定，那么学生等在学校这类公共场合戴口罩，该多久换一个呢？靳向煜说，每个人的呼吸量、讲话次数及运动量都不一样，一般情况下使用一次性口罩一天一换就足够了，“要选择合适尺码的口罩，保证口罩密闭性，戴口罩时要用双手紧压鼻梁两侧的金属条，使口罩上端紧贴鼻梁，向下拉伸口罩，不留褶皱。”

朱一超 中青报·中青网记者 王烨捷 来源：中国青年报