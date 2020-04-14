中国民航局：50万份留学生“健康包”将在15日全部运送完毕

本报北京4月13日电（中青报·中青网记者 张真齐 张曼玉）在今天召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号表示，在全球新冠肺炎疫情加速扩散蔓延的态势下，为帮助海外留学人员做好疫情防护，50万份留学生“健康包”将在4月15日全部运送完毕。

靳军号介绍，自3月25日起，中国民航局按照中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制的具体部署，根据外交部提供的总体需求，启动了为海外中国留学生配发“健康包”的航空运输工作。“第一批留学‘健康包’物资中，明确由民航负责运输的约30万份300余吨，已于4月7日全部运完；后期又给民航增加了20万份200余吨的物资运输任务，将在4月15日前完成。”

第一批约50万份的留学“健康包”物资将全部航空运输至意大利、韩国、日本、法国、德国、美国、英国、俄罗斯等20个国家的59个中国驻外使领馆，之后再由使领馆分发给当地留学生。目前，中国民航局与外交部密切配合，正在抓紧制定第二批留学“健康包”物资的运输方案，拟于近期启动。

4月1日至13日，民航局按照国务院联防联控机制的统一部署，已包机协助1067名中国留学生从海外回国。

“下一步，民航局还将与外交部、国家卫健委等相关单位密切配合，及时启动重大航空运输保障机制，按照逐步、有序的方式，对疫情严重国家、确有困难急需回国的留学人员回国提供便利。”靳军号说。

来源：中国青年报