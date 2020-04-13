糖尿病患者预防新冠病毒需注意5点 中医治疗糖尿病具有一定优势

目前，新冠肺炎病毒的流行使全球公共卫生机构处于高度戒备状态。世界卫生组织总干事谭德塞曾表示，新冠肺炎已成为“大流行病”。虽然目前国内疫情已有所缓解，但仍旧不可掉以轻心，尤其是有基础疾病的中老年朋友们，要格外警惕。

据了解，根据现有临床数据显示，新冠肺炎患者中大约有20%为糖尿病患者。在重症患者和死亡患者中，大部分为合并多种基础疾病的中老年患者，糖尿病是其中常见的基础疾病之一。因高糖状态、胰岛素缺乏以及代谢紊乱会导致机体免疫细胞抵抗外界病原体的能力减弱，因此糖尿病患者更容易出现免疫力低下，一旦感染新冠病毒后，疾病发展速度也会更快。

所以，糖尿病患者在预防新冠病毒感染时，除和跟普通人一样注意戴口罩、勤洗手、做好消毒等科学防护以外，还需要注意以下五点。

控制好血糖。血糖控制不佳的糖尿病患者抵抗力相对较差，容易并发感染性疾病，因此积极控制好血糖非常重要。如果疫情发生期间血糖控制良好，可维持原有治疗方案并注意监测血糖；如果血糖控制不达标，可以咨询医生或是去医院就诊。

管理好其他慢性疾病。糖尿病患者大多伴有高血压、高脂血症及糖尿病慢性并发症等疾病，所以应坚持按照医嘱进行治疗，按时监测和积极控制好血压、血脂等。

科学合理饮食。科学饮食能有效改善营养状况、有助于新冠肺炎的防控及糖尿病患者血糖的管理。应注意充分摄入蛋白质和适当的碳水化合物，进食清淡、少盐、易消化食物。要多食新鲜蔬菜，多饮水，适量进食水果。

适当的运动锻炼。每天运动30分钟，有利于控制血糖。糖尿病患者可根据自身健康条件，适当进行运动锻炼，可选择运动量较小的散步、太极拳、八段锦等锻炼方式。

重视心理健康。糖尿病患者的病情易发生波动，在病情发生不良变化的情况下，病人就会感到失望、无依无靠。据临床观察发现，紧张对糖尿病的代谢控制有不利的影响，而使紧张程度降低的方法则对代谢控制有良好的效果。所以，糖尿病患者在疫情期间一定要保持心情愉悦，及时疏导不良情绪，要重视新冠肺炎但又要避免恐慌心理。

现代医学认为，胰腺功能的降低是不可逆转的人体损害，只能通过服用药物以及注射胰岛素来分担胰腺的压力。但目前的糖尿病治疗方法都只是延缓病程的发展，并没有从根本上解决问题，而且长期的口服药物以及注射胰岛素不仅使患者苦不堪言，也会对身体造成额外的损伤，甚至引发新的疾病。据了解，为突破以往的抗糖模式，我国传统医学在治疗糖尿病方面发挥了一定优势。胡天宝专家团队研究中医治疗糖尿病数十年，近两年来在北京以纯中医治疗II型糖尿病患者2000余例。

据该团队相关人员介绍，胡天宝创立的“标本逆从法”致力于帮助患者修复受损脏器，重建胰岛功能。此外，团队对每一位患者都会进行全方位跟踪诊疗，同时对患者的基本信息、血糖实时监测情况、饮食及用药等方面进行数据存档分析研究，保障治疗效果。（首都中医治未病微信公众号供稿）