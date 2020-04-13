中国民用航空局：六项措施提升国际航空货运能力

人民网北京4月13日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号表示，当前全球疫情大流行，加剧医疗物资紧缺局面。民航局专门成立促进航空物流业发展工作领导小组，紧紧围绕中国产业国际供应链的保通、保运、保供，认真谋划、精准施策，主要从六方面采取措施：

一是降低国际航空货运成本。近期民航局出台了5方面16条措施，包括免征民航发展基金，降低机场收费、空管收费和航空煤油进销差价等，积极推进降费减负；安排资金，对承运重大专项运输任务的货运航班和包机给予补贴。

二是提升货运航线航班审批效率。民航局于4月3日正式下发《关于疫情防控期间国际航空货运建立审批“绿色通道”的通知》，明确审批流程简化、运行规范偏离、评估程序豁免、申请时限缩短以及7*24小时系统在线自动受理等具体举措，在保证安全的前提下，确保“绿色通道”畅通。

三是鼓励客运航空公司使用客机执行全货运航班，即客改货，以此来弥补当前全货机运力不足。民航局主要通过豁免航空公司此类运行的航权、时刻和预先飞行计划许可申请等方式，鼓励航空公司将客运航班闲置运力用于货物运输。上述政策实施后，截至4月11日，已批复中外航司申请的定期客改货航班每周656班，加班包机客改货航班总计1685班。

四是采用“点对点”货运包机形式，解决客运“减量”后通达性不足的问题。近期，支持邮政航空增加到日韩及周边货运包机80班，基本解决前期反映比较突出的邮件、快件积压问题。

五是加强“运贸对接”，民航局积极会同商务部建立外贸外资企业与航空运输企业供需精准对接机制，“政府搭建平台、企业商业化合作”。3月27日下发通知，要求国内各航司制定工作方案，组建专门团队，指定专人对接，破解信息不对称、供需不匹配难题，全力做好“稳外贸”、“稳外资”工作。4月7日，已将第一批参与供需对接机制的25家航空公司信息反馈商务部。

六是针对具有重要战略意义的运输需求，民航局及时启动重大航空运输保障机制，以开通临时航班或包机的形式，着力防范供应链“断链”风险。

“目前，上述措施取得了初步成效，基本能够满足物资供应需求。” 靳军号说。