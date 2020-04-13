民航局：第一批约50万份“健康包”将于4月15日运输至20个国家

人民网北京4月13日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入工作情况举行发布会，会上，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号表示，第一批约50万份“健康包”将于4月15日运输至20个国家59个驻外使领馆，第二批“健康包”物资运输方案拟于近期启动。

针对境外留学生“健康包”运输工作情况，靳军号介绍，自3月25日起，民航局按照中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制的具体部署，根据外交部提供的总体需求，启动为海外中国留学生配发“健康包”航空运输工作。

靳军号表示，第一批“健康包”物资中，明确由民航负责运输物资约30万份、300余吨，已于4月7日全部运完；后期民航增加物资运输任务20万份、200余吨，将在4月15日前完成。

“届时，第一批约50万份‘健康包’物资将全部航空运输至意大利、韩国、日本、法国、德国、美国、英国、俄罗斯等20个国家59个驻外使领馆。目前，民航局与外交部密切配合，正在抓紧制定第二批‘健康包’物资运输方案，拟于近期启动。”靳军号说。

“前期已开展的‘健康包’运输工作，受到国际客运航班调减、客机腹舱运力下降影响，民航局组织国航、东航、海航等航空公司，有针对性综合运用客机腹舱、全货机和客改货航班等方式，动用各种类型航班33架次，确保‘健康包’优先配送。”靳军号表示，随着民航局着力提升我国国际航空货运能力的多项举措日见成效，民航行业更有信心、更有能力确保“健康包”物资优先、及时运输，为物资早日发放到留学生手中提供航空运输保障。