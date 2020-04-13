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国家移民管理局：将对偷越国（边）境违法行为进行专项打击

2020年04月13日16:25 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月13日电 在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，疫情期间发生的偷越国（边）境行为，增加了疫情自境外输入的风险。

刘海涛表示，这段时间以来，有关边境地区的移民管理机构，加大对非法出入境活动的打击力度，查获一批组织偷运国（边）境案件，抓获了多名组织偷渡的违法犯罪人员和非法出入境人员。

刘海涛介绍到，近日云南、广西边境管理机构连续破获了3起特大组织运送他人偷越国（边）境案件，捣毁犯罪团伙4个，抓获一批组织偷渡的违法犯罪人员，查堵一批企图非法出入境人员。同时，对于运送偷渡人员的多名“黑车司机”，容留偷渡人员不如实登记信息的宾馆负责人等其他涉案人员，都严肃追究了法律责任。

“为进一步强化陆地边境疫情防控工作，近期国家移民管理局已集中投入力量，对偷越国（边）境违法活动进行专项打击，对相关违法犯罪人员严肃追究法律责任。”他说。

同时，刘海涛郑重地警告企图组织、参与偷渡活动的不法分子，以及协助组织偷渡活动的人员，都将承担法律责任。同时，也请边境地区的广大群众充分认识偷越国（边）境行为可能导致境外疫情输入传播的危害，发现偷渡活动线索，请及时向公安机关和移民管理部门举报，让我们共同保护好我们的健康家园。（实习生武雯婧）

(责编：欧阳易佳、李栋)


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