民航局：启动重大航空运输保障机制 4月已接回1067名留学生归国

人民网北京4月13日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入工作情况举行发布会。会上，针对民航局包机接回滞留海外留学生执行情况，中国民用航空局运输司二级巡视员靳军号表示，民航局对部分需求集中、飞行目的地具有接收保障能力的城市，启动重大航空运输保障机制，4月份以来，已接回1067名留学生归国。

靳军号介绍，随着全球疫情加速蔓延，民航局按照国务院联防联控机制统一部署，出台调减国际客运航班的“五个一”政策，同时仍保留与境外40个国家、61个城市之间每周不超过134班的国际客运定期航班。

靳军号说，按照党中央、国务院关于加强对境外我国公民关心关爱的总体要求，在国务院联防联控机制统一部署下，对部分需求集中、飞行目的地具有接收保障能力的城市，启动重大航空运输保障机制，安排临时航班，协助确有困难的海外留学生回国。

靳军号介绍，3月份，民航共安排9个架次临时航班，协助伊朗和意大利的我国公民共1466名人员回国。4月份以来，截至13日下午4点，共执行7个架次临时航班，协助在英国、美国、意大利、西班牙等国1278名我国公民回国，其中包括留学生1067人。

“下一步，民航局仍将按照国务院联防联控机制统一部署，与外交部、国家卫健委等相关单位密切配合，及时启动重大航空运输保障机制，按照逐步、有序的方式，对疫情严重国家、确有困难急需回国的留学人员回国提供便利。”靳军号说，“此外，民航为做好乘坐临时航班回国人员的机上防护工作，按照最新版《航空公司疫情防控技术指南》要求，已采取一系列有针对性防控措施。”

靳军号建议，留学生及家长一定要综合考虑当地疫情防控态势和自身情况，对长途旅行应当采取审慎、科学、冷静的决策。