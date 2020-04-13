国家卫健委：4月12日本土新增确诊病例10例 多数属聚集性病例

人民网北京4月13日电 （刘卿）今日，国务院联防联控机制就依法防控境外疫情输入工作情况举行发布会，会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋通报疫情情况。

米锋介绍，4月12日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增确诊病例108例，其中98例为境外输入病例，分别为黑龙江49例，内蒙古35例，上海11例，天津、山西、吉林各1例；10例为本土病例，分别为黑龙江7例，广东3例；新增死亡病例2例，全部为湖北病例；新增疑似病例6例，均为境外输入病例，分别为黑龙江4例，上海2例。当日新增治愈出院病例88例，解除医学观察的密切接触者1092人，重症病例减少18例。

境外输入情况：现有确诊病例867例，其中重症病例38例；现有疑似病例72例。累计确诊病例1378例，累计治愈出院病例511例，无死亡病例。

截至4月12日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：现有确诊病例1156例，其中重症病例121例；累计治愈出院病例77663例，累计死亡病例3341例，累计报告确诊病例82160例，现有疑似病例72例。累计追踪到密切接触者719908人，尚在医学观察的密切接触者9655人。

湖北当日无新增确诊病例，无新增和现有疑似病例。新增治愈出院病例57例，新增死亡病例2例，全部为武汉病例；现有确诊病例244例，其中武汉243例，这里面重症病例75例，其中武汉74例。累计治愈出院病例64338例，其中武汉47186例；累计死亡病例3221例，其中武汉2579例；累计确诊病例67803例，其中武汉50008例。

各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者61例，其中境外输入12例；当日转为确诊病例28例，全部为境外输入；当日解除医学观察55例，其中来自境外输入9例；尚在医学观察无症状感染者1064例，其中境外输入307例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1437例，其中香港特别行政区1004例，澳门特别行政区45例，台湾地区388例。

米锋表示，4月12日，全国本土现有重症病例首次降至100例以下。本土新增确诊病例10例，为3月11日以来单日最高，其中多数属聚集性病例。据世界卫生组织最新通报，全球累计死亡病例已超10万例，连续4日单日新增确诊病例超8万例。外防输入、内防反弹形势严峻，防控工作决不能放松。