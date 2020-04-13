疫情防控常态化重在“三防”

首都疫情防控工作已进入常态化，要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备，堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞，把疫情防控网扎得更密更牢。连日来，北京如何常态化防控疫情引发广泛关注。对此，我们应如何认识、如何应对？

从外部形势看，全球疫情急速暴发，境外输入病例不断上涨，境外输入关联病例时有出现，外防输入的压力短期内难以缓解。从内部形势看，本土疫情传播虽已基本阻断，可近些天本土新增病例再次连续出现，更有日渐上涨势头，个别省份甚至出现了聚集性病例。这警示我们，局部暴发疫情的风险仍然存在，疫情形势可能出现逆转不是危言耸听。成绩来之不易，必须倍加珍惜；战果难守易失，更要巩固拓展。疫情防控走向常态化，正是针对客观形势作出的科学决断。

北京作为特大型城市及重要国际口岸，输入风险首当其冲。同时随着复工复产提速，重点地区解封，京内京外人员流动频繁，不确定因素在无形中增加，“外防输入”“内防反弹”的压力都很大。更要看到，北京作为首都，地位特殊、任务重大，是全球审视中国的窗口，任何事情的影响都会因高度关注而呈指数倍放大，在新冠肺炎疫情这一重大公共卫生事件上更是如此。这样的“城市角色”，更要求北京继续从严从细从实做好防控工作。

从“应急”走向“常态”，不变的是坚决态度，优化的是具体策略。就现阶段来看，疫情常态化防控重在做好“三防”——防松劲、防漏洞、防反弹。首先是防松劲。形势向好，我们有一万个理由欣慰，但没有一个理由懈怠。思想上松一寸，行动就会松一尺，必须绷紧思想这根弦。第二是防漏洞。要及时发现问题，从而根据实际需要调整相关机制举措，补齐短板、堵住漏洞、清除死角。第三是防反弹。针对境外输入和本土扩散风险，关口前移、前端处置，切断病毒传播渠道，严防可能出现的传染源造成关联病例。善作善成、善始善终，不断缩短我们与最终胜利的距离。

疫情防控没有旁观者。面对常态化的新形势，每个人都守土有责，也要守土尽责。战疫历程证明：疫情凶猛，但可防可控，关键是凝心聚力、众志成城。如今，面对防控常态化，我们依然要打一场全民战争。思想上，警惕但不焦虑，认真但不刻板；行动上，做好个人防护，重塑卫生习惯。复工复产后，严格遵守佩戴口罩、进门测量体温、就餐保持距离等规定。日常生活中，勤洗手、多通风，不扎堆、不聚集，积极响应公筷、分餐、“非必要，不远行”等号召。说到底，防疫常态化就是将之前的好举措融入日常，继续为工作生活保驾护航。

却是平流无石处，时时闻说有沉沦。在疫情防控常态化中能绷得紧弦、沉得住气，是一种素养，更是一种智慧。每个人都是防控的行动者，也是战果的受益者。行动起来，坚持下去，正常生产生活秩序一定会全面实现，我们的城市，我们的生活，必将更加美好。