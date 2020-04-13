爱情中的承诺为什么如此重要

在任何成功美满的关系中，承诺都是决定性的要素。

恋爱时我们会追问对方“我是不是你心里最重要的人”“你会不会爱我一辈子”；结婚时我们会共同宣读“不论贫穷还是富有、不论疾病还是健康，我们都会相守一生”的誓词……

为什么承诺这么重要呢？美国心理学家斯滕伯格提出的“爱情三角理论”可以解释：他认为完美的爱情应该拥有激情、亲密和承诺这三成分，只拥有激情和亲密，却没有承诺的爱情，只是一段浪漫的邂逅。

从定义上，承诺分为短期的和长期的，短期的承诺是指做出爱不爱一个人的决定；而长期的承诺则是做出维持这段关系的承诺，保持关系内的责任心和忠诚等等。

心理学研究发现，承诺会给人带来一种关系的安全感。有了承诺，你就会知道对方是想要长久跟你走下去，而且责任感会促使你们在吵架后愿意主动修复关系，觉得感情平淡了也会想方法制造惊喜。

很多人害怕承诺是觉得它束缚了自己，把承诺放在自由的对立面，认为一旦承诺就意味着自己将失去自由、将会被奴役。他们这样只会把自己弄得像流浪者一样，瞻前顾后，一直走在寻找的路上。除了花花公子类型的人会这样外，有假性亲密和亲密关系恐惧的人也会惧怕承诺，他们不敢把自己交给某个人，但在彼此的努力下是可以做到慢慢卸下防备，打开心房的。

其实承诺不仅是给对方、给这段关系的，更重要的是你自己的。你做出承诺，意味着尽管此刻你可能心里还是有些害怕和顾虑，但你还是愿意全心全意付出。这是非常重要的一步，只有做好这样的准备，你才能在这段感情中更多地投入，而不是做一个可以随时抽身的旁观者。

这样当你们的关系遇到问题，虽然你一样会纠结痛苦，但是你纠结的方向不再是“这段关系太痛苦了，我为什么不能逃脱”而是“为什么我们的关系会出现问题，接下来我该怎么办”，这两者是截然不同的，前者会让你压抑，而后者则会给你带来柳暗花明的变化。

为什么我们如此看重承诺，这是因为承诺迫使我们要做到言行一致。（宁檬）