学做菜“治”好了女儿的挑食

女儿挑食，每次吃饭，这个盘子里扒一扒，那个盘子里翻一翻，然后一副无精打采的样子，咽一点点白米饭。问她为何不吃菜，她说没有她爱吃的。看着自己精心做的菜引不起女儿的食欲，我很是失落。开始时认为孩子小，有些菜不合她胃口，便极有耐心地换着花样做。可即使天天换花样，她还是不肯吃，我的气便不打一处来。一次，我怒气冲冲地教训她：“我好心好意给你做饭，你却没吃几口，你根本不尊重我的劳动成果！”

先生笑着说：“这不是她的劳动果实，当然一点也不心疼。以后，让她自己做。”我灵机一动，让她学做菜！

一听说我要教她做菜，女儿高兴极了，说以后可以吃到自己做的菜，到时候肯定会特别幸福。

我决定先从最简单的西红杮蛋汤做起。

第一次下厨，我教她把西红柿切成两半，再切成片，然后将切好的西红柿装盘。锅里放了油后，女儿把西红柿放进锅里，虽然嘱咐她要小心，但还是被一滴热油溅到了。我以为她会哭，哪知道她只“哎哟”了两声，在水龙头上冲了冲，又继续翻动锅里的菜。待西红柿炒熟，我教她往锅里倒一碗水，烧开后磕上两个鸡蛋，打散徐徐倒入锅内，放盐，撒上葱花，一碗香喷喷的西红柿鸡蛋汤就做好了。

饭桌上，我和先生都夸汤好喝，女儿也喝了一大碗，说自己做的真美味。那天，她破天荒地吃了一碗饭。

第二天，我开始教她做西红柿炒鸡蛋。和汤相比，女儿更爱炒的，说更入味些。那天，她的饭碗见了底。有了这两次实验的成功，每天中午她回家吃饭，我都先把菜切好，让她来炒，没几天工夫，女儿学会了凉拌黄瓜，炒土豆片，虽然有时候菜烧煳了，我们还是夸她做得好吃，女儿对自己的手艺很满意，每天专挑自己做的菜吃。

不知不觉，女儿已经学会了几样拿手好菜，也没有原来挑食了，看着她在饭桌上吃得香，我知道这个方法可行，并将继续坚持下去。让她的拿手菜越来越多。（刘亚华）