向脏乱环境、生活恶习、饮食陋习开战

今年4月是第32个全国爱国卫生月，江西省南昌市妇联精心组织、深入动员，启动“防疫她力量 百万家焕新”爱国卫生活动，进一步推动全市环境综合整治工作的深入开展，为推进“美丽南昌·幸福家园”环境综合整治工作贡献了巾帼力量。

该市在“爱国卫生我参与”宣传倡议行动中，通过妇联两微一网、网络公开课、社区LED屏、宣传栏、倡议书、宣传手册等多种形式，以及举办“爱卫少年 从我做起”少年儿童图文创作大赛，宣传爱国卫生运动的意义和精神，将文明卫生知识的传播与热爱祖国、热爱家乡、热爱生活相结合，引导广大妇女和家庭树立健康强国理念，大力营造“防疫有我，爱卫同行”的浓厚氛围。

此外，该市还启动声势浩大的三大行动向脏乱环境、生活恶习以及饮食陋习宣战。

——开展“清洁家庭我建设”环境优化行动，向不整洁不清新的脏乱环境宣战。动员组织广大妇女和家庭积极建设“清洁家庭”“绿色家庭”，开展垃圾分类，改善家庭环境卫生。开展“百万家庭焕新日”活动，4月18日，全市城乡广大妇女和家庭将同步开展“百万家庭焕新日”活动。利用抖音等平台传授新型整理术，营造一个整洁舒适的居住环境。开展“小手大手共防疫”家庭环境整治活动，线上展示劳动场景，分享劳动成果。评选“清洁家庭”，上门入户挂牌表彰。开展“垃圾分类她力量”活动。通过微信平台发起“垃圾分类倡议书盖楼大赛”，在社区、楼宇、抖音等传播垃圾分类视频，组织妇联干部、党员志愿者、巾帼志愿者等进入社区宣传，引导广大妇女和家庭树立“垃圾分类巾帼先行，垃圾分类从我做起”的观念，动员广大妇女和家庭自觉践行并养成垃圾分类“四分法”的良好习惯。

——开展“乐观生活我把握”身心健康行动，向不规律不健康的生活恶习宣战。持续宣传疫情防控知识、持续关注疫情后期妇女和家庭成员的心理健康，倡导广大家庭养成健康平和的生活方式，树立和谐心态，享受快乐生活。开展“科学防控 守护健康”微课堂，宣传新冠肺炎防控知识、健康心理防护知识，引导广大妇女和家庭养成健康生活方式，掌握心理调适技巧，最大限度地预防和减少疾病。充分发挥“幸福星”家庭关爱热线优势。

——开展“科学饮食我在行”餐桌文明行动，向不卫生不文明的饮食陋习宣战。联合文明办、卫健委，共同宣传合理膳食知识和健康卫生饮食习惯，阻断餐桌上的疾病传染途径。向广大家庭发出家庭文明用餐倡议书，让人人养成健康文明用餐习惯。邀请膳食食疗养生专家，制作科普短视频，帮助广大家庭成员养成“平衡膳食、吃熟食、不食野生动物”的科学饮食习惯。（记者刘旭）