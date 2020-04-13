看！武汉渐渐复苏的样子

4月8日零时，江汉关钟声响起。历经76天的“自我隔离”后，武汉终于解除离汉通道管控措施，撤掉关卡，打开城门。

76个日日夜夜，武汉人凭借坚守与奉献，刻画出一幅波澜壮阔的历史图卷。让我们移开历史的广角镜头，深入到这座城市的烟火中，看一看武汉苏醒后的平凡故事，一起感受武汉向阳而生的力量。

整个城市都有了烟火气

“最近倒班，好想吃一碗现做的热干面，再来一个火锅！”武汉华中科技大学同济医学院附属同济医院的“90后”医务人员李桐杨告诉记者。

疫情发生后，李桐杨在抗疫一线已连续坚守两个多月。“这两天看到有同事点了热干面、小龙虾的外卖，我感到整座城市正在‘重启’，自己嘴都馋了。”他笑着说道。

不只是小李，很多市民都有同样的感受。最近，不少武汉网友晒出自己买到的奶茶、热干面，感叹道“武汉的烟火气回来了！”

目前，武汉餐饮业正在逐步恢复。“根据规定，现在还不能堂食，但可以线上经营。”武汉餐饮协会会长刘国梁介绍，“武汉有5万多家餐厅，目前有1万家左右开展外卖业务，每天可供应10多万份。”

不过，疫情防控的弦须时刻紧绷。为此，武汉餐饮协会出台《创建无疫情餐饮企业规范》，为复工餐饮企业提供参考，确保员工安心复工，也让顾客吃得放心。

“老板，快点儿，25号餐好了没？”“手机尾号9066，可以取餐了！”这一幕发生在武汉“蔡林记”吉庆街店。

店内热气腾腾，烟火味十足。“为了防控疫情，‘蔡林记’在武汉的近百家门店全部关店歇业。”“蔡林记”执行总经理王永中说，“直到3月23日，我们才开始有序复工。大家可以点外卖，也能到店自取。截至目前，‘蔡林记’武汉门店总体复工率达70%。”

“吉庆街店3月24日开始线上营业，当天就忙到夜里10点多。”“蔡林记”营运经理李杰说，刚开始以外卖为主，后来随着形势好转，到店自取的也多了。“目前每天外卖和用微信公号下单自取的能达到200多单。除热干面，三鲜豆皮、牛肉粉面、鲜肉馄饨也卖得不错。”

为了让大家“过早”（武汉方言：吃早餐），员工早晨四五点就要到店准备食材，外卖骑手7点就来取餐。李杰向记者表示，武汉人离不开热干面，他们对热干面有一种独特的情怀。歇业期间，很多市民会通过各种方式来打听，“你们店开门了吗？都等着吃热干面呢！”

为了满足顾客需要，“蔡林记”开通了微信商城。负责记录订单信息的李杰曾在一天内接到近千个电话，即便到凌晨两三点，也有顾客打电话询问。

“这种期待让我感动。我们挺过来了！作为武汉人，我感到自豪。现在看到大家能吃上一碗热乎的热干面，我打心底里高兴。”李杰动情地讲到。营业第一天，他便迫不及待地来了一碗，吃到了熟悉的味道，他的眼角也不禁湿润了。

一碗热干面，唤醒了武汉人的日常。对于这座英雄的城市而言，熟悉的味道有了，熟悉的生活还会远吗？

“比预想的提前了半个月！”

武汉多家大型商超已有序开放。

在武汉中百仓储黄浦路店，顾客间隔1米以上有序排队，测体温、出示手机健康码后进入卖场。“对于一些使用手机不熟练的人群，出示社区提供的健康证明，也能进场。”店长罗臻告诉记者。

顾客虽多，却没有人员扎堆，人们自觉保持间距。货架上，商品琳琅满目。“已经恢复90%的产品供应。蔬菜水果，都有80多种单品，联营供应商的面包、熟食也都回来了。”罗臻说，现在普通市民自己采购，可以满足更多个性化需求，酸奶、休闲零食以及小龙虾、各类活鱼等特色生鲜销售增长最快。

“以前懒得出门，喜欢在线下单，憋久了就特别想来店里逛。”“70天第一次出门，终于逛了离家100米的超市！”市民纷纷表达久违的喜悦与兴奋，把购物车塞得满满当当。

款台也让人安心。人工款台和自助收银台同时开放，每小时消毒杀菌一次，遇人数较多时还会开放新的款台避免聚集。

“目前已经恢复到疫情前客流量的80%。向市民提供更优质的服务，我们已经准备好了。”罗臻说。

商场在经过一番精心准备后也迎回顾客。

“来两个人搬一下！”3月27日，开门营业前3天，武商广场总经理办公室高级经理徐萍，正在现场指挥防疫标识广告牌的摆放。

有人闪过来帮忙。“你别搬，太重！”徐萍看着来人，身材瘦小，一件肥大的雨衣套在身上当“防护服”，本想喊他停手，可话音未落——“你怎么来了！”她认出来人正是物业部领班齐美良，平时勤勉踏实，寡言少语，这次没报告就“私自”返岗。

“嗯，来了。”他轻声回应，并未停手。齐美良老家在安徽农村，得知商场即将营业，便立即动身返回武汉——有大量准备工作，想着能搭把手，出份力。

那时，武商广场外地员工陆续返汉，到岗率达到90%，为开门营业做准备：布置防疫标识，分发防疫手册，全面消毒杀菌。为了让大家逛得放心，工作人员在拥有40多万粉丝的微信公众号和多个微信群征集意见，看看大伙儿有什么需求。限流、应急预案、免费停车……这些建议一一落实。

由于封闭太久，商场门前地板砖缝里长出了小草，翠绿欲滴。工作人员拍了张图发在公众号里，“我们一起去‘拔草’！”有粉丝留言。

3月30日，近70天的封闭后，这家武汉地标级商场重新开门迎客。“那天，第一位顾客进来，我一眼就认出她是个‘白衣天使’，戴着头套，脸上满是被口罩勒出的伤痕。”徐萍说，这个女孩是武商广场对面协和医院的护士，那天轮休，听说这里开门了，便迫不及待冲过来买化妆品。

有顾客表示：“最近每天上班开车路过这里，都会想着等它开放那天，一定要来逛一逛，就算什么都不买。现在终于如愿了。”不过，大多数市民可不会空手而归。“化妆品、数码产品、运动装备卖得最火。”徐萍说，这几天，武商广场客流峰值超过3000人。

“比预想的提前了半个月！”“人流量比平时少，但是在里面走着，就能感受到武汉苏醒了！”微博上，微信后台里，市民留下一句句感言，见证商场重启，也见证着江城正恢复本来的面貌——就像门外那株从砖缝中钻出的小草，急急伸展在明媚的春光里。

“既定目标不变！”

“出征队伍出发！”

3月21日，伴随着出征号角，隧道股份上海隧道工程有限公司武汉项目团队47人从上海启程，千里奔赴武汉复工。

武汉有序复苏，公交、地铁等城市“毛细血管”必须迅速打通。作为首支从外地开赴湖北武汉的重大工程建设队伍，他们的主要任务就是为武汉地铁正常运营“保驾护航”。

时间不等人！一路疾驰，这支“突击队”当天晚上便抵达武汉。第二天，他们就紧锣密鼓地投入到地铁修复和维保项目的战斗中。

由于一段时间的停运，“休眠”已久的武汉地铁需要做系统的“保养”。“突击队”迅速组织起恢复运营抢修小组，一边对地铁隧道、车站进行巡查、维保，一边紧抓施工、抢修工作。为确保地铁早日恢复运营，他们在完成自身任务的同时，还主动协助其他地铁线路开展维修工作。

除维保、抢修外，该公司还承担着武汉科普公园地铁站的施工项目。但突如其来的疫情打乱了原定工作计划，这一工程项目还能按时交付吗？

隧道维护事业部党支部书记杨勇很有信心。他告诉本报记者，“尽管受到疫情影响，但我们的既定目标不变！”

复工如火如荼，疫情防控也没有丝毫松懈。杨勇向记者介绍起施工项目中“硬件”和“软件”两手疫情防控准备。

“硬件”方面，防疫物资准备充足。不仅准备了口罩、测温枪、消毒液等必备防疫物资，而且还在工地上安置了自动测温通道。工人上岗，必须经过这条兼具测温和消毒功能的装置。经过这一道“关卡”后，还要在工区入口登记、二次测温、出示健康码，然后才能进入施工现场。

“软件”方面，管理制度细致严格。一方面，为每位员工建立个人档案，涵盖近14天行动轨迹、居住地址等内容；另一方面，建立完整名册。名册之外的人，一律不许擅自进入工地和居住地，必须提前报备。同时，要求工人尽量不要外出，减少和外人接触。

心理疏导工作同样不能落下。杨勇介绍道，“我们组织多场座谈会，让大家把心里的想法说出来，减轻心理压力，振奋一下精神，取得的效果很好！”

3月28日，清晨5时25分。伴随着一声清脆的鸣笛，编号为“B68”的“头班车”缓缓驶出车站。停运65天后，武汉地铁开始有序恢复运营。

“能参与到武汉复苏的工作中，我们感到很光荣！”杨勇说。