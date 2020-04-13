全链条打击 让食药犯罪无处遁形

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打击食药犯罪，直接关系到保护群众身体健康和生命安全。针对食药类案件线索摸排难、检验取证难等问题，广州警方加强专业队伍建设，创新侦查方式，强化多部门协同合作，探索出一条打防食药违法犯罪的新路。

为加大对食品药品违法犯罪打击力度，早在2012年，广州警方就成立了一支打击食药犯罪的专业侦查队伍，到2016年1月，该专业队伍正式更名挂牌为广州市公安局食品药品与环境犯罪侦查支队（以下简称为“广州食药环侦支队”）。他们通过加强专业队伍建设，创新侦查方式，构建多层级打防体系，对食药违法犯罪开展全链条打击，守护群众身体健康和生命安全。

组建实验室与专家库，掌握打击食药犯罪主动权

随着科技进步，一些不法分子在食药领域的作案手法升级，给打击带来难度。“犯罪分子越来越狡猾，都快把元素周期表融进食品中了。”广州食药环侦支队长曹辉说。

2019年初，市场上出现了一种宣称食用后能减肥的青梅食品，即便少量服用也会致人严重腹泻。广州食药环侦支队侦查员分析，该食品可能违法添加了“酚酞”“西布曲明”等常见致泻类成分，可经检测却并未发现。

“是否含有非常规的致泻成分？”侦查员突然想起，以前曾有过“双醋酚丁”重度中毒导致多器官组织坏死的案例。于是，侦查员将样品带到相关药检部门进行检测。结果显示：送检样品中分别含有双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶两种具有通便导泻作用的化学物质，食用过量会对人体器官造成极大危害，甚至危及生命。

明确添加物质后，侦查员又遇到一个难题：双醋酚丁、脱乙酰比沙可啶两种物质并非国务院有关部门公布的食品禁用物质。

广州食药环侦支队立即展开研讨，通过此前由该支队牵头联合检法部门、行政部门建立的办理危害食品安全犯罪刑事案件专家库，邀请多名库内专家组成专家组参与论证。

专家组一致认为，这两种物质危害巨大，违法添加这两种非食品原料的食品属于“有毒、有害食品”。有了这一结论，侦查员立即跟进调查。

据介绍，为逃避监管，不法分子常常在食品中添加并未被国家明令禁止的物质，而一般检测机构又无从判断。针对这一问题，早在2016年广州市公安局就成立了食品安全专家库，2019年，又建立食药环法庭科学实验室，为食药安全相关案件提供技术支撑、证据保障。

曹辉告诉记者，食药领域的侦查工作需要医学、化学、法学等多学科知识。为此，广州市公安局抽调有相关专业知识背景的警力充实队伍，目前广州市食药环犯罪侦查队伍已配备专业警力近260人，有效破解了检验难题，掌握了侦破食药违法犯罪案件的主动权。

运用犯罪财富调查方法，开展全链条打击

过去，获取犯罪嫌疑人信息主要靠调查走访、证人证言等，但随着食药犯罪日益网络化智能化，老办法费时费力，效果也不佳。

2019年3月，广州食药环侦支队在侦破一起假酒案件时发现，嫌疑人袁某与某计算机服务部技术人员陈某有长期频繁的资金联系，袁某很有可能伙同陈某制作制假售假网站。侦查员顺藤摸瓜，最终发现了一个生产、销售假酒团伙。该团伙的窝点经营时间长、生产数量大、销售区域广，从生产、销售到最后的二维码鉴定，“一条龙”制假。

“连验证网站都是假的，让消费者很难辨别，一般的侦查方式也难以发现线索，于是我们探索出一套犯罪财富调查方法。”侦查员何家齐介绍，该方法是公安机关以资金调查为主线，全面开展深挖线索、收集证据、打击犯罪、追赃缴赃的重要手段。

广州食药环侦支队根据多年的经验发现，在食药违法犯罪案件中，不法分子往往会形成一个利益链条，原材料采购、加工灌装、包材贴标、对外销售、物流运输等环节涉及大量从业人员。因暴利驱使，不管是老板还是下游从业人员，即便受到严厉打击，仍然不愿轻易收手。

“对于公安机关来说，在案件侦查阶段从资金流入手，摸清嫌疑人的犯罪证据和资产，能够对违法犯罪行为开展全链条打击，也有利于快速冻结追缴违法所得。”何家齐说。

据了解，截至2019年底，广州市共破获食药环类犯罪案件4764起，依法刑事拘留9044人、逮捕5659人，破获公安部督办案件55起。

警力下沉，形成上下联动、合力打击格局

查处食药领域的违法犯罪涉及多个环节，要将监管融入从生产到销售的整个链条中，需要多部门合力应对。

2019年1月，广州海珠区警方接到区食品药品监督管理局移送的群众举报线索：有顾客在海珠区西滘大街“桂X凉茶”购买1瓶凉茶饮用后，竟在瓶底发现白色和黄色颗粒，怀疑凉茶内加入了药品。

海珠警方迅速联合食品药品监督管理局对该凉茶铺开展现场抽样检查。结果显示：该店铺出售的凉茶中含有布洛芬、水杨酸等西药。这起案件经多部门有效衔接配合，协力合作，才得以快速告破。

为充分利用基层派出所“人熟地熟”优势，广州市公安机关将食药环侦业务下沉，形成市、区、街镇三级犯罪打防体系。此外，广州市公安机关还加强与行政管理部门、检法机关的协作沟通，牵头建立了全市打击食药环犯罪联席会议机制，针对打击过程中的共性问题联合制定了多项协作制度，构建起上下联动、横向贯通的工作格局。

同时，广州市食药环侦支队与37家大型食品、药品、化妆品、互联网企业建立了警企协作机制，充分发挥企业在发现线索、检验鉴定、数据支撑方面的优势，建立了高效快速的沟通衔接渠道。

近期，广州警方服务疫情防控大局，充分发挥职能作用，依法严厉打击制售假劣医用防护物资等违法犯罪活动。

“食药领域的案件，往往分散且较为隐蔽，我们要与行政部门、企业、社会力量协同合作，实现信息共享，才能精准打击，营造良好的市场环境，筑牢舌尖上的安全防线。”广州食药环侦支队政委杨照辉说。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 12 版）