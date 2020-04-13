不妨多用些环境友好产品

推行绿色生活方式，扩大绿色产品消费，可以从多使用环境友好产品开始

一根吸管，用可食淀粉作原料，有红薯、南瓜等多种口味可选；一双鞋子，鞋底鞋面都由植物材料制成，不仅可降解，甚至还能堆肥……这些看上去有点天马行空的构思，如今正在逐渐成为现实，日益丰富着我们对“环境友好产品”的认知。

环境友好产品，顾名思义是指我们在生产、使用这类产品时，对环境的影响应该是无害或者低害的。现在不少洗衣液、洗洁精的包装上就注明了无磷的字样。以往，洗衣粉加磷会造成污染，对皮肤也有刺激。如今，越来越多环境友好产品的出现，也反映了大家对环境保护的关注正逐渐落实到实际生活当中。

曾经有一段时间，我们面对大自然的无私馈赠，认为是理所当然，甚至过度索取。久而久之，生态容量减少、环境承载力降低，大自然变得疲惫不堪。可喜的是，经过这些年付出的巨大努力，我们逐步转变了这种状态。这种转变，便体现在不少人的日常生活里。比如，以前使用一个产品，我们会想：它对我，有用吗？如今，不少人也许就会多想一下：我用它，环保吗？这种转变，让人与自然和谐共生的理念，在现实中更好地落地生根。

目前来说，建设环境友好型社会、普及环境友好产品，还有不少工作要做。像空调、冰箱等家电，有着醒目易懂的能效标识，便于大家选购。但在不少领域，还须进一步健全绿色产品的标准、认证、标识体系。同时，许多问题还有待研究，比如，可降解地膜如何广泛替代、绿色高效制冷产品如何更好地普及？

为解决这些问题，已有不少部门在行动。商务部近日表示，将持续推进实施消费升级行动计划，支持引导各地制定奖补政策，促进绿色节能家电、家具等产品消费。日前，国家认监委公布了包括纸和纸制品在内的第一批绿色产品认证实施规则。这些，都是对以上问题的“破题”。

推行绿色生活方式，扩大绿色产品消费，可以从多使用环境友好产品开始。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 14 版）