广东地方储备粮 可供居民吃约200天

编者按

粮食安全重于天。广东省的粮食储备情况如何？市场流通情况怎么样？广东如何保障粮食安全……针对这些老百姓关注的问题，南方日报记者走进粮食储备库、粮食生产企业、春耕生产现场，了解粮食生产加工、市场保障等情况，管窥广东粮食供应的真实情况，从今天起推出“广东粮食消费调查”系列报道。

广东省储备粮管理总公司顺德直属库，智能系统“紧盯”着粮仓里的“一举一动”。“所有储粮仓房粮温正常，没有异常情况。”该直属库主任杨啟威说。这是4月12日记者独家探访广东储备粮仓的场景。

受全球疫情影响，有国家宣布禁止出口粮食。有市民因此担心粮食短缺，作为全国最大的主销区，广东的粮食储备情况如何？

记者从广东粮食和物资储备局获悉，我省早在1992年就建立了省、市、县三级粮食储备体系，目前全省地方粮食储备规模全国第一，已经达到1075万吨，可供全省人民200天左右的市场消费。

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一个储备库储量能让400万人吃半年

在顺德直属库的4楼中控室，工作人员正在电脑前查看各个粮仓的数据情况，在大屏幕上，展示着园区的设计模拟图。“一期工程的10个平房仓在模拟图右下方，可容纳10万吨粮食，而在右上方则有一个自用码头，可运输粮食。左上角有16个大直径筒仓、20个立筒仓和12个异型仓，这是我们的二期工程，能容纳40万吨粮食。”杨啟威指着模拟图介绍。

杨啟威说，目前顺德直属库储备了约36.5万吨粮食，主要是小麦和稻谷。36.5万吨是什么概念？杨啟威解释，这能让400万人吃半年。

如此大规模的粮食，顺德直属库又如何保证储存安全？在杨啟威看来，广东省储备粮管理总公司智能化粮库管理系统发挥了重要作用，该系统包含库点总览、仓储管理、计划管理、安防管理等八大模块，为仓储管理提供科学决策和技术支撑，确保数量真实、质量良好、储存安全。

“储粮温度最好在25℃以下。”杨啟威举例说，系统会根据粮仓实时数据，自动往粮仓输送冷气，达到降温的目的。“绿色表示粮温正常，红色表示粮温异常，灰色表示空仓。从图上可以看出，所有储粮仓房粮温正常，没有异常情况。”

杨啟威解释，工作人员还能通过降低氧气含量来避免粮食变质。通过把粮仓的氧气置换成氮气，使得氮气浓度达到99%，就能抑制稻谷发芽和米虫生长。

“现在都在推广绿色储粮，氮气储粮技术就是其中一种绿色储粮手段。”杨啟威进一步阐述，在冬天的低温情况下，直属库也采取低温通风的方式来储粮，少用氮气储粮，以降低储粮成本，顺德直属库还自建气象站监测冷空气动向，按照科学合理的程序来变更储粮条件。

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储备两年的稻谷仍鲜如新粮

在大直径筒仓和平房仓，杨啟威介绍，对粮仓进行氧气含量测定是进仓前的必备程序，“氧气含量在18%以下，人员禁止进入。”

大直径筒仓高近65米，为了加强储粮安全，顺德直属库建成全国唯一的双顶层粮仓。“粮仓多了一层隔热防雨层，安全更有保障。机器维护也更容易了，人员的作业环境变好了。”杨啟威笑着说。

记者从大直径筒仓顶部的人行通道往下看，小麦铺满了所有角落，离顶部仅有几米，为了能让人员进仓，在小麦层的上方，还有满装着小麦的麻袋堆砌成通道。

杨啟威介绍，出于管理需求，不同品种、不同质量、不同批次的粮食都不能放在同一个粮仓。“不同批次不能放在一起主要是因为它们的出仓时间不同，一般来说，稻谷会储存2年—3年，小麦会储存2年—4年。”

在平房仓，记者就看到了2018年上半年从江西运来的稻谷，从外观上看，与农场里的新鲜稻谷无异。因为平房仓窗口较多，所以需要在稻谷上铺一层特制薄膜，减少氮气的泄露。

“当然，仅凭肉眼还远远不能判断粮食的好坏。”杨啟威说，在储备粮仓，粮食的入库、出库都要经过质检，保管时也要抽检，确保它们的质量安全。

除了质量体系规定的检验指标需要测量外，老百姓关心的重点指标，直属库也会进行测量。“比如稻谷的重金属含量、小麦的呕吐毒素含量等，我们都会进行测量。”杨啟威说。

顺德直属库只是全省省级粮食储备库中的一个，据广东省储备粮管理总公司副总经理骆坚介绍，目前在珠三角（广州、珠海、中山、东莞、顺德）、粤东（梅州、汕头）、粤西（湛江、罗定）和粤北地区（韶关）共布设有13个库点，总仓容达234.2万吨，其收储能力、保管能力、吞吐能力处于国内领先地位。

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全省粮库仓容达2300万吨

针对此前有消费者囤粮的情况，广东省粮食和物资储备局副局长吴津伟表示，在各种消息满天飞的时候，应记住3个事实。“一是中国不缺粮，二是我省仅政府储备就足够保障全省半年口粮消费，三是到今天，我们省的各级粮食储备库存都一直保持在稳定水平，不需要动用。”

吴津伟说，广东全省1亿多人口，每年消费的口粮大约1945万吨，我省居民平均每天吃约5万吨粮食，而目前我省地方粮食储备规模已达1075万吨，按平均计算，仅地方粮食储备粮就可保障全省居民吃200天左右。

“我省是全国第一常住人口大省，同时也是第一粮食销区省。”吴津伟说，省委、省政府历来高度重视粮食安全工作，不断在体制机制上改革创新，让全省人民的“米袋子”越来越实。建立粮食安全政府责任制考核和粮食应急预案都是保障粮食安全很重要的措施。

吴津伟透露，我省早在1992年就建立了省、市、县三级粮食储备体系，建立粮食风险基金，并不断从量上和质上强化粮食储备安全管理。近几年，全省粮食基础设施再上新台阶，目前全省粮库仓容达2300万吨，现代储粮技术广泛应用。

骆坚介绍，近年来，总公司强化技术创新，每年投入大量资金用于科技储粮新技术运用、新装备配置、新工艺探索和新材料研发，在气调控温储粮新技术、“智能粮库”新系统、降噪抑尘新工艺等方面都有提升。

“现全省已建成绿色环保的气调储粮仓容约135万吨，保鲜保质的低温储粮仓容约80万吨。”骆坚进一步介绍，智能化粮库系统“一码通”全国首创，智能仓储粮食安全卫士、粮情综合分析、三维模型展示实现新突破，智慧消防、光纤测温、热成像监测等先进理念应用其中，处于“国内一流、省内领先”水平。规划到2021年底全面建成绿色、智能、集约、高质量发展的省级储备粮仓储管理体系，以向广东市场提供更多优质口粮，更好地满足人民对营养和高品质生活的需求。（南方日报记者 黄进 黄鸿基 通讯员 岳良 发自佛山）