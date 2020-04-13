钟南山：广州并未出现疫情反弹

新冠肺炎疫情全球蔓延，对广州的疫情防控大局有何影响？中小学复学在即，广州如何做好疫情防控？怎样开展无症状感染者的筛查工作？4月12日，在广州市第75场疫情防控新闻发布会上，中国工程院院士、呼吸病学专家钟南山接受专访，肯定了广州防止境外疫情输入的做法。

钟南山认为，广州出现多例境外输入病例的关联病例并不是疫情反弹，满足两个条件可以复课。目前广州主动排查无症状感染者的做法已经足够，没必要开展全面普查。关于疫情的走向，他预测有可能再出现，但不会像今年这样。

广州满足两个条件可复课个别病例不影响复工复产

当前，广州正在一手抓疫情防控，一手抓复工复产。以前大家大多是在家上课、办公，随着复工复产的有序推进，人们接触疫情隐患的风险将会增加。

如何处理复工复产与疫情防控的关系？钟南山认为，这并不容易，既考验着社会的组织力等各种能力，也考验着社会的医疗防治水平，需要一步一步地摸索、谨慎推进。

“我们不能一直采取谨慎的办法，否则对经济和人民生活将产生较大影响。不能因为出现一例、几例病例就回到过去（停滞复工复产）。”钟南山指出，疫情防控最重要的是个人防控，社会还是要坚持往前走。防疫过程中，出现新增病例、个别感染者，不必感到奇怪。社会要做的是快发现、快处理，把感染的可能性降到最低。

在钟南山看来，广州的复工复产与新增病例之间，并没有紧密的联系。即使来穗人员中出现了输入型病例，目前看来这个数字也并不算多。“新冠病毒的R0值（基本传染数）高于普通流感、SARS、MERS等病毒，其传染性很强，不传染是不可能的。”钟南山说，“输入的病例并未造成疫情的大规模反弹，少数、个别病例不应该妨碍复工复产。”

随着境外输入风险的不断增加，中小学复学面临不少压力。对于集中了大量留学生的广州而言，开学后该如何防止输入性疫情以及人员聚集带来的风险？

钟南山认为，复课核心的问题是学生的聚集，这意味着学生会近距离待在一起。在他看来，复课的前提是首先学生没有感染或感染后恢复很好；其次，课室里的学生在上课时应该拉开一定距离。“只要满足这两个条件，我认为可以复课。”钟南山表示，若是等到发病为零再复课是不现实的，短时间也难以达到。他还提醒，学生的个人习惯很重要，建议学生下课后不要聚会，注意个人卫生，学生家长也要注意防护。

从目前世界疫情形势来看，留学生是非常值得注意的群体，尤其是一些发展中国家的疫情还很难估测的情况下。钟南山谈到，留学生和其密切接触者一定要进行常规检查，检查结果没有问题后，校方才能同意他们回来上课。

主动排查发现无症状感染者全市全面普查并无必要

发布会上，“无症状感染者”的相关情况被多次问及。钟南山团队在全国500多家医院检测过1000多个病人的临床表现，其中50%的患者没有发烧，这里边就有无症状感染者。

“患者或多或少会出现的发烧、咳嗽、全身疲劳等症状，无症状感染者就是没有这些明显的临床表现。”钟南山说，症状是一个主观感觉，疲劳是新冠肺炎的主要症状之一。每个人的主观体验各异，然而核酸检测却会出现阳性。

而研究发现，这类病人在无症状时期就有传染性。持续无症状的被感染者也是病毒的携带者，尽管这种情况很少出现。钟南山坦言：“因为他们有传染性，却容易被忽视，所以要特别重视无症状感染者的情况。”

“可以很明确地说，无症状感染者这不是新冠病毒后期的特征，这类人群一直都存在。”钟南山提到：“以前是大家忽视了，随着最近境外输入型病例的增长，‘无症状’的情况才被重视起来。”

医学研究发现，一般而言新冠病毒在3—7天内使人体出现症状，3%的患者14天出现症状，更长时间才出现症状的患者人数就更少了。钟南山观察发现，患者在5天内的病毒载量很高，他们的普查密切接触者，需要及时筛查。那么无症状感染者发病过程中都鲜有临床症状，如何识别出这类患者呢？

据广州市卫健委公布，广州的无症状感染者均为主动排查发现的。钟南山分析，广东和广州很早就已采取了措施，对被感染者的家人全部检查。同时，对从疫区来的中国人或外国人，以及密切接触者都要检查。钟南山认为，在整个广州开展全面的普查并无必要。这是因为，普查的花费、代价过大，而无症状感染者只是少数。

4月8日，离汉通道开放，广州陆续迎来大量来穗人员，他们返穗需持健康码“绿码”。因为，“绿码”主要依据是人体体温，但体温过高并不是新冠患者唯一的症状。为避免出现无症状感染者的情况，钟南山提醒，这类人员回到广州以后，同样要接受检查。

中国没有境外病例反倒奇怪广州“防输入”工作基本到位

新冠肺炎疫情正在全球蔓延，未来走向如何，钟南山有自己的判断。“就疫情而言，世界正在爬坡增加，中国已基本控制。在这种情况下，中国一定会有外来病例的输入，没有发现才奇怪。”钟南山说，中国和世界的疫情发展趋势差别较大，必须严防外来输入病例。

一个多月前开始，中国的确诊病例和死亡病例一直处于控制状态。但在国外却完全不一样。前一段时间的欧洲，从意大利、法国、西班牙到德国、英国，疫情始终处于高处徘徊。现在美国的情况更差，每天差不多增加两万确诊病例，累计死亡病例超过两万。

对于中国的防控做法，钟南山认为，最大的疫情防控经验就是群防群控下到社区。社区自发的防控体系发展形成一套成熟的手段是非常必要的。“这套手段并不是冗长而繁琐的，也不会让居民的自由活动受到限制，也不意味着人们要将口罩一直戴下去。”他这样解释。

目前，防控工作的重点转为防境外输入，广州在境外疫情输入的防控过程中实行全流程闭环管理，采取境外人员核酸检测全覆盖。截至4月11日，广州累计报告确诊病例479例，境外输入病例119例。“这实际上是外防输入升级的措施，与当前世界疫情形势有关。”钟南山认为，这个数值不算大，“我觉得广州的工作基本做到位了”。

从大量的输入型案例看，很多人在国外感染了病毒却没有发生症状，归国过程中或抵达之后才出现了症状。钟南山说，如果某个航班集中发现了较多病例或感染者，他并不觉得奇怪。因为该航班可能来源于疫情高发区。

疫情可能会再出现但不会像今年这样

此前有专家认为，从全球来看，新冠病毒在今年甚至今后几年都无法完全消灭。钟南山就此发表看法说，疫情是否会再度出现，很重要的变量因素是人为干预的效果。中国国家的社会体制有这个能力，通过部分地区的封城，3月底疫情发展势头就被遏制，前后经历了一个月的时间。

至于今年秋冬时节新冠疫情是否有抬头的表现，钟南山对此并不确定。以2003年大规模暴发的SARS病毒为例，2004年又出现了4例病例。但另一方面，钟南山并不认为明年初还会出现疫情大规模暴发的状况，因为中国已经积累了预防的办法、早期诊断和早期隔离的经验。

“因此，我认为有可能还会出现新冠患者的病例，但不会像今年这么狼狈。”钟南山说，任何专家都不能预判疫情未来的具体走势。天花和脊椎灰质炎这类疾病，其传染性是“1传4”，病死率达到20%—30%，但现在这些传染病也已消失了。

新冠肺炎的疫苗，全世界都在争分夺秒、日夜加紧地研发。钟南山提到，应对疫情还是要靠疫苗。

●南方日报记者 冯艳丹 李鹏程 傅鹏 周甫琦 黄舒旻