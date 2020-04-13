人民时评：补齐医疗废物处置短板

处理医疗废物是疫情防控的重要一环，也是一道公共卫生防线。医疗废物的安全高效专业处置，关系着疫情防控的成效

新冠肺炎疫情发生以来，医疗废物处置需求激增、压力加大。据生态环境部4月6日通报，1月20日至4月4日，全国累计处置医疗废物23.2万吨，目前全国医疗废物处置能力为每天6070.6吨。作为疫情防控的“末端”，如何确保医疗废物应收尽收、应处尽处，妥善进行无害化安全处置，事关疫情防控成果的巩固。

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。不同于普通的废物、垃圾，医疗废物若处置不当，其作为传染源极易引发污染事故，危害周边居民健康，影响当地经济发展。依据《中华人民共和国传染病防治法》《医疗废物管理条例》等法律法规，国家推行医疗废物集中无害化处置，医疗机构应有专人或部门负责医疗废物处置，并对接医疗废物集中处置机构，进行分类收集、消杀、转运、处置。

按照国家卫生健康委要求，疫情期间，医疗机构在诊疗新冠肺炎患者及疑似患者、发热门诊和病区（房）产生的废弃物，包括医疗废物和生活垃圾，均应当按照医疗废物进行分类收集。疫情发生以来，各地医疗废物迅速增加，尤其是武汉市，最高峰医疗废物的产生量达到每日240多吨，处置压力巨大。在不少城市，医疗废物处置单位处于超负荷运行或满负荷运行的状态。在这种背景下，各地积极应对，采取增加移动处理设备、水泥业跨界补位、跨区域协调处理等多种方式提高医疗废物的应急接收和处置能力。但这种应急“补位”也提示我们，当前相关集中处置设施和能力还存在短板，不能满足现实需求。

处理医疗废物是疫情防控的重要一环，也是一道公共卫生防线。医疗废物的安全高效专业处置，关系着疫情防控的成效。今年2月21日召开的中央政治局会议提出，加快补齐医疗废物、危险废物收集处理设施方面短板。不久前，国家卫生健康委、生态环境部、住房和城乡建设部等十部门印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》，要求加强集中处置设施建设，在2020年底前实现每个地级以上城市至少建成1个符合运行要求的医疗废物集中处置设施；到2022年6月底前，实现每个县（市）都建成医疗废物收集转运处置体系。《方案》也提出，完善信息交流和工作协同机制，促进医疗机构产生的各类废弃物及时得到处置。攻坚克难、务实行动，把相关措施落细落实，才能切实提升处置能力、消除各类风险隐患。

对于传染病疫情期间的医疗废物，实现其完全无害化处理，必须达到无死角、零疏漏、全防控的最高等级处置水准。这要求我们加快补齐短板，同时建立长效机制，巩固疫情防控成果，积极顺应疫情防控常态化的形势。一方面，加大集中处置设施的建设力度，为每个区域配备足够的处置设施或集中转运体系。与此同时，努力提质增效，更好满足处置需求。比如，采取信息化手段，使收集、转运等各环节高效协作，对各类医疗废物进行精准分类，提高安全环保科学回收处置技术，等等。此前，一些地方存在输液瓶（袋）被不规范回收、非法倒卖的现象，在此次补短板的过程中，也应同步治理，确保辖区内医疗机构输液瓶（袋）回收和利用全覆盖，并做到闭环管理、定点定向。

不弃微末，方可标本兼治。完善医疗废物处置机制、守好“末端”防线，不仅能满足疫情防控需求，也将推动提升公共卫生管理能力，更好保障人民群众生命安全和身体健康。

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 05 版）