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住建部：疫情发生以来 全国180万环卫工人坚守岗位

2020年04月12日16:51 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，住房和城乡建设部城市建设司副司长刘李峰表示，环卫行业承担着城市公共区域清扫保洁、公厕管理、生活垃圾分类等工作，既是爱国卫生运动的重要内容，也是疫情防控的重要方面。

刘李峰介绍，疫情发生以来，全国180万环卫工人、700多万物业服务人员、60多万城管执法人员在完成好日常工作任务的同时，都承担着疫情防控的应急任务。

比如，环卫工人对城市集中隔离点等重点区域要进行及时消杀，物业人员、城管执法人员全面参与社区防控和联防联控等工作，这些工作现在仍然在持续。全国200多万市政行业职工加强应急值守、做好巡检维护，保障全国3000多家燃气企业、5000多座自来水厂、4300多座污水处理厂自疫情发生以来一直正常运转。

“这些平凡普通的劳动者是爱国卫生运动的践行者和重要力量，他们在疫情发生以来，逆向而行、栉风沐雨、履职尽责、不辱使命，为守护公众安全、保障城市整洁和安全运行贡献了自己的力量。”刘李峰说。

(责编：刘卿、李栋)


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