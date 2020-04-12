农业农村部：农村卫生厕所普及率超过60%

人民网北京4月12日电（许心怡）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌表示，农村厕所革命一直就是爱国卫生运动的一项重要内容，不仅是改善农民如厕环境和基础设施，也涉及到生活习惯改变和思想观念变革。这两年，农业农村部、卫生健康委会同有关部门扎实推进农村改厕工作，取得了积极成效，农村卫生厕所普及率超过60%。

何斌介绍，今年农业农村部将进一步加大力度，重点抓好四方面工作。一是分区域精准推进。按照今年1号文件要求，要分类推进农村厕所革命，对不同地区明确不同的目标任务，不能简单下指标、压任务。到今年底东部地区、中西部城市近郊区等有基础有条件的地区基本完成农村户用厕所无害化改造。

二是加大技术指导力度。因地制宜地选择技术模式，提高农村改厕工作的科学性、实效性，开展技术指导服务，加大新技术新产品特别是干旱寒冷地区适用技术的研发力度，对试验示范成熟的逐步推广应用。

三是切实提高改厕质量。严格标准规范，严格按照改厕质量的“十关”要求推动，确保改一户成一户，让老百姓满意。加强厕所粪污处理，特别是疫情防控期间，要强化管控，不能随意倾倒或者直接排放，没有经过处理或者处理以后没有达到无害化要求的不能还田。还要加强后续管护，探索建立社会化、市场化的服务机制，确保厕具坏了有人修、管道堵了有人通、粪污满了有人掏。

四是引导农民群众转变观念。通过农民群众喜闻乐见、易学易懂的方式，加强文明如厕、日常保洁、卫生防疫等宣传教育，大力倡导清洁卫生、健康防病，引导农民群众养成健康卫生的生活方式。