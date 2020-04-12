国家卫健委：多方面着手 不断丰富新时代爱国卫生运动内涵

人民网北京4月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安介绍了湖北、浙江、江西、山东等地开展爱国卫生运动情况。

湖北省在中央指导组的指导下，将爱国卫生运动与新冠肺炎疫情的防控相结合，与无疫的社区、小区、单位创建相结合，与复工复产相结合，在全省范围内开展人居环境整治、健康知识普及等十大行动，形成了齐抓共管的整体合力。

浙江省组织向企业派驻健康指导员，指导企业复工复产，助推疫情防控和恢复经济两手抓。

江西省开出了防病的“大处方”，将环境卫生整治行动纳入到健康江西行动考核指标体系，纳入当地政府绩效考核，纳入全省卫生城镇创建内容，构建健康江西的长效机制。

山东省发布了分餐制与无接触共餐省级地方标准，提出了“分餐位上”、“分餐公勺”和“分餐自取”三种模式，为推广分餐制提供了很好的实践。

“下一步，全国爱卫办和各部门将继续组织好爱国卫生月的活动，指导各地落实环境整治、健康科普等各项任务，巩固疫情防控的成果，同时我们也会及时总结推广各地的好经验，把一些好的做法，比如说大家比较关注的分餐制，把它形成制度。我们将从人居环境、饮食习惯、社会心理健康、公共卫生设施等多个方面着手，不断丰富新时代爱国卫生运动的内涵，深入持久地开展爱国卫生运动，为保障人民群众的身体健康做出新的贡献。”毛群安说。