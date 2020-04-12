农业农村部：今年中央财政投入一百多亿支持农村厕所革命与人居环境整治

人民网北京4月12日电（许心怡）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，农业农村部农村社会事业促进司副司长何斌表示，农村人居环境整治不仅是简单改善居住环境，对促进卫生健康、助力疫情防控也有积极作用。中央农办、农业农村部会同有关部门指导各地以疫情防治为切入点扎实搞好整治工作，确保今年底按时保质地完成农村人居环境整治三年行动方案。

何斌介绍，一是及时部署推动。农业农村部印发了农村人居环境整治工作要点，明确了21个部门11个方面50项举措。通过逐省视频连线，调度情况、了解进展、明确要求，指导各地积极推进复工复产。

二是加大支持力度。今年中央财政拿出一百多个亿，支持农村厕所革命整村推进、农村人居环境整治整县推进，并对去年农村人居环境整治成效明显的地方给予激励支持。各地也在积极筹措资金，真金白银地投入。下一步，农业农村部还将继续会同有关部门研究谋划新的支持政策，持续加大支持力度。

三是抓好问题整改。去年国务院开展了农村人居环境整治大检查。3月中旬，6部门联合印发通知，要求各地抓好大检查发现的问题整改，以疫情防治为切入点大力加强整治。最近还开通农村人居环境问题随手拍活动，动员社会力量共同监督乡村环境问题。我们将指导各地举一反三抓好问题整改，全面开展排查，完善问题投诉反映机制，努力把问题解决在基层、解决在萌芽状态。

四是创新技术服务。通过媒体发布乡村环境整治、农村厕所管护等工作指引，指导各地积极稳妥推进整治。开展农村改厕线上技术服务，专家在线解决改厕难题。农业农村部还组织编制农村户厕改造相关国家标准，目前也进入了审查阶段。

五是广泛宣传动员。通过宣传画、图书、动漫等方式加强科普宣传，通过中央电视台播放公益宣传片。最近通报表扬了106个全国村庄清洁先进县，起到了很好的宣传引导、典型引路作用。今后还要持续加大宣传力度，特别是注重发挥基层媒体的宣传教育作用，营造良好舆论氛围。