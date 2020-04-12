北京市卫健委：爱国卫生运动月已累计清理垃圾20万吨

人民网北京4月12日电 （许晓华）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，北京市卫生健康委新闻发言人高小俊表示，爱国卫生运动月启动以来，北京卫健委重点抓了三个方面的工作。

一是广泛开展宣传。按照全国第32个爱国卫生月活动的要求，结合“防疫有我、爱卫同行”的主题，先后制作了13部视频、8版海报、14条宣传用语，发放了各类宣传材料153万份，利用多种媒体深入宣传爱国卫生运动对疾病防控的重要作用，宣传文明健康的生活方式，宣传清洁生活环境和疫情防控知识等方面的内容，动员广大群众积极参与爱卫月的活动。

二是强化多方工作机制。按照党委领导、政府落实、部门参与、社会共治的机制，发挥各级爱卫会和全市7000多个村居公共卫生委员会的作用，组织群众清理辖区的垃圾、杂物，清洁美化环境，加强公共区域的清洁消毒，消除卫生死角。4月份以来，北京市一共累计组织了80万人次，开展周末大扫除、城市清洁日等活动，共清理垃圾20万吨，处理病媒孳生地17.7万处，整治各类超市市场640个，投放鼠药28吨，进一步强化了广大群众健康意识、家园意识、责任意识和公德意识。

三是群防群控群治。注意发挥社区居民和志愿者群体的力量，开展党员回社区报到等活动。疫情防控中，共计组织了140万人次参与维护社会防控秩序、劝导居民改变不文明、不健康的行为等。积极参与社区的爱卫活动和疫情防控工作，形成“社区是我家，和谐靠大家”的浓厚氛围，推动社区管理、群众运动、疫情防控三者有机结合，实现共建、共治、共享，落实外防输入、内防反弹的防控各项任务要求。