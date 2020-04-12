生态环境部：开展“无废城市”建设试点 践行绿色生活方式

人民网北京4月12日电（许心怡）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，生态环境部固体废物与化学品司副司长周志强表示，开展“无废城市”建设试点，是党中央做出的一项重大改革部署。“无废城市”是以新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。

周志强指出，践行绿色生活方式是“无废城市”建设的重要任务，主要包括五个方面的工作。一是通过发布绿色生活方式指南，制定无废商圈、无废饭店、无废公园、无废景区、无废学校、无废机关等创建标准，引导公众在衣食住行等方面践行简约适度、绿色低碳的生活方式。二是落实关于进一步加强塑料污染治理的意见，限制生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具，推广使用可循环利用物品，扩大可降解塑料产品的应用范围。三是全面推进快递包装绿色治理，推动同城快递环境友好型包装材料全面运用。四是率先落实垃圾分类要求，推动资源化利用。五是加强宣传引导，广泛动员各方参与，促进各方从旁观者、局外人、评论家转变为践行绿色生活方式的宣传员、参与者、贡献者。

周志强介绍，目前，开展试点的“11+5”个城市和地区正在按计划推进。一年来，“无废城市”的理念也逐步得到了各方的认同，浙江省、吉林省政府已经决定在全省开展“无废城市”建设工作。