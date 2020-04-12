热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

生态环境部：开展“无废城市”建设试点 践行绿色生活方式

2020年04月12日15:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月12日电（许心怡）12日，国务院联防联控机制就深入开展爱国卫生运动推进城乡环境整治工作情况举行发布会。会上，生态环境部固体废物与化学品司副司长周志强表示，开展“无废城市”建设试点，是党中央做出的一项重大改革部署。“无废城市”是以新发展理念为引领，通过推动形成绿色发展方式和生活方式，持续推进固体废物源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固体废物环境影响降至最低的城市发展模式。

周志强指出，践行绿色生活方式是“无废城市”建设的重要任务，主要包括五个方面的工作。一是通过发布绿色生活方式指南，制定无废商圈、无废饭店、无废公园、无废景区、无废学校、无废机关等创建标准，引导公众在衣食住行等方面践行简约适度、绿色低碳的生活方式。二是落实关于进一步加强塑料污染治理的意见，限制生产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具，推广使用可循环利用物品，扩大可降解塑料产品的应用范围。三是全面推进快递包装绿色治理，推动同城快递环境友好型包装材料全面运用。四是率先落实垃圾分类要求，推动资源化利用。五是加强宣传引导，广泛动员各方参与，促进各方从旁观者、局外人、评论家转变为践行绿色生活方式的宣传员、参与者、贡献者。

周志强介绍，目前，开展试点的“11+5”个城市和地区正在按计划推进。一年来，“无废城市”的理念也逐步得到了各方的认同，浙江省、吉林省政府已经决定在全省开展“无废城市”建设工作。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn