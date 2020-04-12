花粉致敏的罪魁祸首不是“花”而是“树”

对于部分过敏人群而言，春季花粉是挥之不去的困扰。通常，人们会觉得，是靠蜜蜂、蝴蝶等授粉的娇艳花朵导致过敏，然而花粉致敏的罪魁祸首，不是“花”，而是“树”。

花粉，是自然界中植物的雄性细胞，因物种各不相同，其大小、形状、结构千差万别，绝大多数以微米为单位计量。草长莺飞的春季，植物开花散叶，花粉便在微风、蝴蝶、蜜蜂的助力下分散到空气中，让植物的繁衍获得延续。

北京市气象局介绍，花粉家族主要是“虫媒”和“风媒”两类花粉。游离在空气中的花粉，并不来源那些主要依靠“虫媒”传播的鲜花，而主要来源于依靠“风媒”传播的柏科、杨柳科等类别的树木。因为“风媒”花粉体积更小，在风的作用下传播也更广，才更容易被人吸入并导致过敏反应。例如，应接不暇的喷嚏、鼻涕以及眼睛或外耳道奇痒无比的症状。

此外，导致过敏症状的，除了依靠“风媒”传播的树木花粉，还有裹挟树木种子的飞絮。以最常见的雌雄异株杨柳树为例，杨柳雌株花序在授粉后，会生成一个个小蒴果，里面包被着白色絮状绒毛。这些绒毛中藏着一些芝麻粒大小的种子，随着发育成熟的小蒴果逐渐裂开，白色絮状绒毛便携带种子漫天随风飞散播种，形成杨柳飞絮现象。

北京市林业科技推广站介绍，杨柳飞絮具周期性和季节性，由于树种及环境温度差异，飞絮期一般从4月上旬至5月下旬，持续50天左右。

北京同仁医院鼻过敏科主任医师欧阳昱晖介绍，花粉过敏者可在花粉期到来之前的两周使用抗过敏药物，进行预防性用药，有助于推迟过敏症状开始的时间，或减轻症状，药物可一直用到花粉期结束。

专家建议，花粉过敏者可查询让自己过敏的植物花粉传播扩散时间，提前采取措施防护。根据植物种类不同，通常北京花粉浓度的第一个高峰是3月中旬至4月中旬、第二个高峰是4月中下旬到5月中下旬。