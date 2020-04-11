国家卫健委：小区封闭管理等措施阻断疫情扩散 防控经验得到推广

人民网北京4月11日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，国家卫生健康委基层卫生健康司副司长高光明表示，在2月9日，武汉江岸区率先开始小区封闭式管理，武汉市在2月11日也明确提出对武汉市所有的小区进行封闭式管理。

高光明介绍，国务院联防联控机制防控组安排社区防控小分队在武汉的主要工作措施有二点：

一是通过强化党建引领，依托街道、社区、网格、楼栋、党员中心户五级组织体系，落实区级领导包街道、街道领导包社区、街道干部包网格、党员骨干包困难家庭等四个“包保”，推动防控力量下沉社区，解决社区防控人力不足等问题。

二是对在武汉当地发现的一些好的经验和做法给予积极的推动。武汉市黄陂区最先推出四个“包保”。 2月9日，武汉江岸区率先开始小区封闭式管理，这个建议是驻江岸区社区小分队专家提出，得到江岸区领导的高度重视和肯定，武汉市在2月11日也明确提出对武汉市所有的小区进行封闭式管理。

高光明表示，通过两个月的工作，小分队作出了很多努力，同时也为武汉市在社区防控方面加强相关的措施提供了很大的支持。