4月12日起进京人员入住酒店应持7日内核酸检测健康证明

在4月10日举行的北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市文化和旅游局一级巡视员周卫民介绍，12日起进京人员入住酒店需提供7日内核酸检测健康证明，且全国健康通行码或北京健康宝认证为“未见异常”状态，同时要按要求登记在京联系人，接受酒店健康管理。

周卫民表示，当前，首都疫情防控工作已进入常态化，外防输入、内防反弹的压力较大，为把疫情防控网扎得更密更牢，落实“应检尽检”要求，堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞，决定进一步严格进京入住酒店人员管控措施。

酒店要严格落实疫情防控责任，检查旅客提供的核酸检测健康证明并监督其如实填报入住信息，对旅客进行早晚体温检测，密切关注旅客健康状况。公安部门要继续加大对虚假填报信息和核酸检测健康证明造假等行为的查处力度，严厉打击违法行为。（贺勇）