健康时评：中医药战“疫”书写使命担当

解封、重启、复苏、再出发……经过76天的艰苦战疫，挨过了至暗时刻，扛住了血泪坚守，以武汉为主战场的我国本土疫情传播被基本阻断，疫情防控总体格局迎来标志性节点。在这两个多月的疫情防控战，中西医并肩作战、优势互补无疑是重大亮点，也是中国方案的宝贵经验。连日来，多国科学家、临床医生与中国中医药专家在线交流取经中医药防疫经验，我国的中成药、饮片、针灸等中医药物资也正加速“出海”驰援。

在我国疫情防控中，中医药治未病、辩证论治、多靶点干预等独特优势发挥了积极作用，并创造了多个“首次”——首次大范围有组织实施早期干预、首次全面管理一个医院、首次整建制接管病区、首次以中西医联合巡诊查房、首次在重型危重型患者救治中深度介入。“参与较早、全病程参与、介入度最深”，最终探索形成了以中医药为特色、中西医结合救治患者的新方案。这既是坚持中西医并重的中国卫生健康工作方针，也由中医药具有的独特功效所决定。

当前，世界各国对于新冠病毒的认识仍处于探索阶段，在没有特效药和疫苗的情况下，中药以不变应万变，通过症候演变的规律确定治疗方案，在疫情一线的救治实战中被证明了卓有成效。

在疫情汹汹、病例急遽爆发、医疗资源紧张的现实下，让发热、留观、密接、疑似四类人普服中药，施以标准通治方“中药漫灌”，缩短了症状持续时间，及时截断了疫情的蔓延和扩展势头，创新了中医药参与社区防护的模式，使防控关口前移至社区。

在全中医的方舱医院，对轻症普通型患者主要采用中医药综合治疗，实现了“所有病人零转重、零复阳，医护人员零感染”的治疗奇迹。

在重症、康复阶段，中医药辩证论治、一人一方，在血氧饱和度不稳定、炎症控制不及不佳、控制病情恶化发展等病理环节上发挥了作用。同时，也可以帮助患者更好的康复，减少后遗症。

大疫出良药。此次疫情中，中医药推动科技攻关，对已经纳入第五、第六、第七版诊疗方案的中成药和方剂，进行临床疗效观察，筛选出有明显疗效的“三药三方”。在临床救治的同时开展了中医药的基础研究，积极筛选评价一些具有抗病毒作用的已上市中成药。同时利用国家科研平台开展新药研发，中医药科研攻关为打赢疫情防控阻击战，提供了有力的科技支撑。

中国的历史也是一部战疫史，历代中医治疗疫病积累了丰富的经验，在有记载的500多次大小瘟疫中，中医药没有一次缺席。而近年来，中医药在重大疫情防治和突发公共事件医疗救治中体现出的责任与担当，也举世共睹。中医、中西医结合治疗传染性非典型肺炎，疗效得到世卫组织的肯定；中医治疗甲型H1N1流感取得良好效果，引起国际社会关注；中医药在防治艾滋病、手足口病、流脑、乙脑、人感染H7N9禽流感等传染病以及突发公共事件医疗救治中，也发挥出了独特的作用。

病毒无国界，人间有大爱。揆诸当下，全球疫情形势严峻，蔓延与传播速度仍未遏止。

疫情当前，同此凉热。抗击疫情，需要世界各国人民共同携手，开展国际合作，也需要中西医协力应对。

中国的中医，世界的中医。中医药为传染病防治提供了“未病先防”“既病防变”的策略，中医药以前是、现在是、未来仍然是人类战疫的重要武器。在人类命运共同体的理念与共识下，中国医药将继续为实现人人享有健康的美好愿景、促进人类健康书写使命担当。