河北30名“抗疫·最美医生”名单出炉

长城网讯(记者 刘昆鹏 王岚)新冠肺炎疫情发生以来，全省广大医务工作者以维护人民群众生命安全和身体健康为最高使命，临危不惧、勇挑重担，同时间赛跑，与病魔较量，以精湛医术科学施治，以医者仁心温暖患者，涌现出一批白衣执甲、逆行出征的优秀医务工作者，在打赢疫情防控阻击战中发挥了重要作用。

为展现燕赵儿女冲锋在前、勇于担当的精神风貌，充分发挥典型的示范引领作用，经河北省卫生健康委员会、河北省总工会综合评定，决定选树袁雅冬等30名同志为“抗疫·最美医生”,并进行通报表扬。

“抗疫·最美医生”名单

袁雅冬 河北医科大学第二医院主任医师

赵 明 河北省人民医院主管检验师

王 娜 河北省人民医院主管护师

孙印旗 河北省疾控中心主任医师

梁 良 河北省疾控中心副主任药师

王晓静 河北省胸科医院主任医师

马 梅 石家庄市第一医院主管护师

周吉坤 石家庄市疾控中心主任医师

康红英 承德市第三医院初级护师

王蒋丽 承德市疾控中心副主任技师

赵庆丰 张家口市第一医院副主任医师

王 玮 张家口市传染病医院副主任医师

史建中 张家口市疾控中心副主任检验技师

左志刚 秦皇岛市第一医院副主任医师

罗永松 秦皇岛市疾控中心主管检验技师

刘雅丽 唐山市工人医院主任医师

张庆娟 唐山市疾控中心副主任技师

刘 政 河北中石油中心医院主任医师

刘国良 廊坊市疾控中心副主任技师

甄利波 保定市第一中心医院主任医师

张贵贤 保定市人民医院副主任医师

张 洁 保定市妇幼保健院主任护师

仝 娟 保定市竞秀区医院主管护师

祁业敏 沧州市疾控中心主任医师

侯雅芳 衡水市三院初级护师

张利焱 衡水市疾控中心主任技师

任卫红 邢台市疾控中心主任医师

刘政法 邢台市内丘县人民医院副主任医师

李国翔 邯郸市中心医院主任医师

李伟昊 邯郸市疾控中心主任技师