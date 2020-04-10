民政部：基本生活出现困难的外来务工人员可在临时居住地申请临时救助

人民网北京4月10日电（许心怡）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，民政部社会救助司一级巡视员伊佩庄表示，民政部要求各地进一步放宽户籍地申请临时救助的限制，如果受疫情影响找不到工作，又得不到家庭支持，基本生活出现暂时困难的外来务工人员，可在临时居住地申请临时救助。

伊佩庄介绍，为确保疫情期间困难群众求助有门、受助及时，各地县级以上民政部门都开通了社会救助服务热线，需要了解临时救助政策的困难群众，可以通过当地的电话查询，或者在民政部的门户网站上找到当地社会救助服务热线电话，在工作时间拨打咨询即可。也可以找当地社区干部询问申请救助的办法，或者直接向乡镇、街道或者县级民政部门提交临时救助申请。疫情期间，许多地方都很好地创造性地执行了该政策，比如武汉市，对生活无着确有困难的外地滞留人员实行了很有力度的临时救助政策。截至4月8日，共救助14876人，发放救助金3757.52万元。

伊佩庄指出，对于申请临时救助的条件，一般说来，因为火灾、交通事故、突发重病、生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，或者遭遇其他特殊困难的情形下，导致基本生活暂时出现了严重困难的家庭或个人，都可以申请临时救助。各地都有一些具体要求，可以通过热线咨询当地民政部门。