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民政部：从三方面加大力度救助受疫情影响的困难群众

2020年04月10日16:04 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月10日电 （王国菁）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，民政部社会救助司一级巡视员伊佩庄表示，对于低保对象、特困人员以及农村建档立卡贫困人口中的新冠肺炎患者，根据需要直接发放临时救助金，对有需要的困难群众提供照料服务或者发放生活、防疫物品。

伊佩庄介绍，为了确保将落实中央对受疫情影响的困难群众纳入低保、特困人员供养或者临时救助等政策保障的部署，民政部已经出台具体政策。一是要求基层工作人员加强走访探视和其他形式的信息沟通，及时了解现有低保对象、特困人员的家庭生活状况，主动发现重点关注疫情感染家庭的生活困难，做到随时发现、随时救助。

二是优化简化低保和临时救助的审核审批程序，保证困难群众应保尽保、应救尽救。比如说暂停入户调查环节，开通网上办理渠道，暂停开展低保对象的退出工作，加大乡镇审批权限和乡镇救助备用金数额，实行先行救助等等。

三是创新救助措施，要求放宽户籍地申请限制，对疫情导致基本生活出现严重困难的流动人口，由当地乡镇、街道或者县级民政部门实施临时救助，对患新冠肺炎造成重大生活困难的，采取一事一议的方式加大救助力度。

伊佩庄表示，目前各地普遍加大了对疫情影响困难群众的救助力度。疫情发生以来，在武汉市为12.9万低保对象、特困人员增发生活补助1.2亿元，并新纳入低保对象、特困人员1044人。广东省新纳入低保对象、特困人员36931人，临时救助4400余人次。 

(责编：刘卿、李栋)


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