人社部：多举措推进失业保险金“畅通领、安全办”

人民网北京4月10日电 （王国菁）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，人力资源和社会保障部失业保险司司长桂桢表示，为加快推进线上申领失业保险金，确保失业人员应保尽保、应发尽发，人社部主要采取五项举措，推进失业保险金“畅通领、安全办”。

桂桢介绍，一是放宽申领期限。各地经办机构不得以失业人员超过60日的申领期限为由拒发失业保险金。

二是减少证明材料。失业人员可以凭身份证或者社会保障卡到当地就业服务机构或者社会保险经办机构申领，无需提供解除劳动关系证明或者失业登记证明。

三是优化经办流程。失业人员办理失业金申领时，可以和失业登记同时办理，避免“进多个门、跑多次腿”。

四是取消各种附加条件。各地经办服务机构不得增加失业人员的领金义务，不得附加和捆绑非法定领金条件，同时也不得要求失业人员转移档案，更不能将失业人员的领金情况计入职工档案。

五是加速推进线上申领失业保险金。目前，我们已经向社会公布了297个城市的网上申领平台，力争4月底之前所有地级市都要实现网上申领。

桂桢表示，失业人员可以到中国政府网、国务院客户端的复工复产专区上，同时也可以到各级人社部门的官网、官方公众号还有国家社会保险公共服务平台、掌上12333APP上查询当地失业保险金申领网址。