国家发改委：阶段性提高价格临时补贴标准 将新增惠及800多万人

人民网北京4月10日电 （许心怡）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，《关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》近日已经印发各地。具体的工作安排，《通知》当中已经作了明确，核心的内容就是要提标扩围，具体有三个方面内容。

彭绍宗介绍，首先是阶段性提高补贴标准。今年3月到6月，每月价格临时补贴金额提高一倍发放。其次是扩围，阶段性扩大保障范围。今年3月到6月，在价格补贴联动机制已有的保障对象基础上，将孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业补助金人员也纳入保障范围，初步估算将新增惠及800多万人。第三是明确增支资金的保障渠道，这次提标扩围增加的资金支出，将由各级财政和失业保险基金分别承担，其中中央财政将对东中西部地区分别按不同比例给予补助。同时，要求各地进一步提高工作效率，尽可能缩短发放补贴所需的时间，务必在物价指数等统计月报数据发布之后的20个工作日之内将补贴发放到位。

彭绍宗表示，今后一段时间，国家发改委将会同有关部门进一步加强对各地执行情况的调度和督促指导，确保相关政策措施落实到位。