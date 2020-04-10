热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

国家发改委：阶段性提高价格临时补贴标准 将新增惠及800多万人

2020年04月10日15:37 来源：人民网-人民健康网

人民网北京4月10日电 （许心怡）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗表示，《关于进一步做好阶段性价格临时补贴工作的通知》近日已经印发各地。具体的工作安排，《通知》当中已经作了明确，核心的内容就是要提标扩围，具体有三个方面内容。

彭绍宗介绍，首先是阶段性提高补贴标准。今年3月到6月，每月价格临时补贴金额提高一倍发放。其次是扩围，阶段性扩大保障范围。今年3月到6月，在价格补贴联动机制已有的保障对象基础上，将孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业补助金人员也纳入保障范围，初步估算将新增惠及800多万人。第三是明确增支资金的保障渠道，这次提标扩围增加的资金支出，将由各级财政和失业保险基金分别承担，其中中央财政将对东中西部地区分别按不同比例给予补助。同时，要求各地进一步提高工作效率，尽可能缩短发放补贴所需的时间，务必在物价指数等统计月报数据发布之后的20个工作日之内将补贴发放到位。

彭绍宗表示，今后一段时间，国家发改委将会同有关部门进一步加强对各地执行情况的调度和督促指导，确保相关政策措施落实到位。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn