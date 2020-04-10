这个天到底该脱还是该捂？看春捂的正确打开方式

前几天重庆接连降雨，气温降幅较大，让人在春季里感到阵阵寒意。不过昨日阳光重返山城，来自中国天气网的消息也显示，这两天重庆升温较快，明日全市最高温可达29℃。一些市民打算减衣，但又想着有春捂秋冻的说法，一时不知该怎么办。

今年28岁的杨女士，就是有着春捂想法的人。杨女士在南岸区白鹤路上班，现在虽已是四月天，但她还穿着厚厚的羽绒服。不少朋友和同事都有些不解：年纪轻轻的，就这么怕冷吗？

“春天气温变化大，冷一阵热一阵的，室外有太阳的地方和室内没有阳光的地方温差大，我可不想冷着自己，把自己冻感冒了。”杨女士告诉记者，自己刚大学毕业时，为了追赶潮流，别说春天，就是冬天里她也很少穿羽绒服，更不会穿秋裤。但是，一次重感冒的经历让她彻底转变了这种想法。“那次重感冒真的很多天都没有好，难受极了，自从那以后，我再也不敢少穿了。再说了，中医不是说春捂秋冻吗？说明春天就是要捂着呀。虽然现在我还穿着羽绒服，看起来有些臃肿，但我这是为了健康。”杨女士说。

春捂有没有道理？到底怎么捂？捂多久合适？来听听市内三甲医院的中医专家们怎么说。

为啥捂？

更多是防止伤风感冒

“春捂当然是有道理的，但一定要科学地捂，捂得不对，反而会引起伤风感冒。”陆军军医大学陆军特色医学中心（大坪医院）中医科主任杨国汉这样说。

杨国汉表示，春捂是指在春季气温刚转暖时，不要过早脱掉棉衣，使身体产热散热的调节与冬季的环境温度处于相对平衡的状态，减少疾病的发生，“‘药王’孙思邈也曾说，春天不可薄衣，令人伤寒，霍乱，食不消，头痛。”

杨国汉介绍，在春季，人体的毛孔会由相对闭锁的状态慢慢舒张，而春天里往往风较大，从中医角度讲，风为百病之长，侵入人体内部，常常有春寒冻人的感觉。此外，春天气温变化较大，过早地脱掉厚衣，一旦气温下降，就难以适应，会使身体抵抗力下降，病菌乘虚袭击肌体，容易引发各种呼吸系统疾病及春季传染病。

“所以，春捂的意义更多是防止伤风感冒。”杨国汉建议，一般情况下，立春后最短也要捂15天左右，否则过早脱掉厚衣，头部、下肢、手部、咽喉等都很容易在一冷一热的气温变化中，导致感冒、气管炎、关节炎等疾病发生。

何时捂？

15℃是一个临界温度

“春捂绝不是乱捂。”杨国汉强调，穿棉袄、捂全身、不分温度一直捂，这些不科学的春捂反而会造成身体不适，引发伤风感冒。

那么，春捂有哪些讲究呢？

杨国汉表示，一般而言，15℃是一个临界温度——当气温低于15℃时，要继续捂；当气温高于15℃时，可以考虑减一点衣服。另外还有一个原则是：如果捂的时候不出现口干咽燥、冒汗等，即便气温达到或高于15℃，亦不必急于减衣物；如果感觉捂出了汗，即便气温未达到15℃，亦应考虑适当减衣物。

什么时候结束春捂合适呢？重庆大学附属肿瘤医院中医肿瘤中心副主任中医师蒋参认为，如果气温15℃以上的天气持续7天以上，就可考虑结束春捂。

哪里捂？

重点在人体下半部

杨国汉指出，春捂的重点在人体下半部。这是因为，人体下半部血液循环比上半部差，易受风寒侵袭，故寒多自下而生。因此，春季穿衣应注意下厚上薄，纵然气温升高，亦不可骤减下身衣物，以免关节炎、胃肠疾病的产生。

蒋参也认同下厚上薄。他表示，春捂不是让人穿更多的衣服，而是应以人体感受到温暖为主，不要觉得春捂非要捂出汗，捂出汗反而会损伤阳气。另外，秋裤、袜子不要减得过早，因为阳气是往上走的，身体下部受凉之后，阳气升不起来。

蒋参提醒，上薄也不是指只穿一件，而是说双手裸露，但胸和背还是要保护，尤其是对老年人和儿童而言，胸背部位仍要注意保暖。

蒋参特别提出有三个重点部位需要注意保护——

1.捂腹

肚脐和腹部的其余部位不同，脐下无肌肉和脂肪组织，血管丰富。肚脐受凉后易引起胃肠功能紊乱，出现呕吐、腹痛、腹泻等消化系统疾病。 2.捂背

背是一身阳气汇集的地方。背部保暖可预防疾病，减少感冒几率。后背如果受寒，容易阳气不足。

3.捂脚

因为人体下半部的血液循环要比上半部差，容易遭到风寒侵袭。因此，裤子、袜子、鞋子一定要穿得暖和点。

如今很多年轻人喜欢穿鞋露脚踝，过早穿上短裙、破洞牛仔裤，甚至露出腰部，这会增加患关节炎或多种妇科疾病的概率。

多知道点 泡脚可作春捂补充

蒋参表示，作为春捂的补充，还可适当进行泡脚。俗语说：春天泡脚，升阳固脱。春天泡脚也能让阳气更好生发，阳气生发出来，可以让人体更为舒服。但是，泡脚应该注意，泡的时间不要太长，15分钟至30分钟为宜，水温保持45℃以下，感觉全身暖和就行了，不要等到产生汗水，这样反而会损伤阳气。

另外，春天的饮食方面，也可以适当吃一些发芽的蔬菜。俗话说，春吃芽。雨水节气时候的韭菜等食材，都有助于生发阳气。（记者 朱婷 通讯员 王琼）